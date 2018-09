Tolv pågrepet i Thailand etter å ha delt Facebook-innlegg om turistvoldtekt

Turisten, en 19 år gammel britisk statsborger, har siden dratt hjem. Britiske medier har meldt at hun ble dopet ned og voldtatt mens hun var på ferie på øya Koh Tao.

Hennes fremstilling av saken har blitt avvist av politiet på øya. De har uttalt at voldtektsanmeldelsen ikke ble formelt innlevert.

Samtidig har detaljer om kvinnens anklager og kritikk mot lokalt politi dukket opp i et Facebook-innlegg. Tirsdag denne uken ble tolv personer pågrepet, mistenkt for å ha delt innlegget.

– De er anklaget for å ha delt uriktig informasjon, sier Winyat Chatmontree, som representerer United Lawyers for Rights and Liberty.

De tolv kommer fra flere steder i landet. Torsdag kveld ble de løslatt mot kausjon. De risikerer opptil fem års fengsel dersom de blir funnet skyldig, ifølge Chatmontree.

– De anklages for sammen å ha begått en kriminell handling ved å spre, publisere og dele falsk informasjon, sier han.

Det er også utstedt arrestordre på administratorene bak to offentlige Facebook-sider der det er delt innlegg om den angivelige voldtekten, ifølge viseturistpolitisjef Surachet Hakpan. Ingen av disse er i Thailand, legger han til.

Thailandsk lovverk benytter en bred definisjon av begrepet datakriminalitet, og forbyr publisering av «falsk informasjon» på nettet. Kritikere mener loven brukes til å slå ned på politiske motstandere og til å slå ned på ytringsfriheten.