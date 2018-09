Syv skadet i dramatisk knivangrep i Paris

Hendelsen fant sted ved kanalbredden ved Bassin de la Villette på Quai de la Loire like etter klokken 23 søndag kveld. Politiet opplyser at mannen skadet tilsammen syv personer, hvorav fire fikk alvorlige skader. To av de skadede er britiske turister.

Motivet for angrepet er foreløpig ukjent, men det skal ikke være noe som indikerer at det er snakk om et terrorangrep.

Jaget

Mannen skal ha gått til angrep på tilfeldige personer på gaten utenfor en kino. En sikkerhetsvakt ved kinoen så gjerningsmannen bli jaget av to andre menn.

– Han hadde en jernstang i den ene hånden, som han kastet mot dem som jaget ham, så tok han frem en kniv, forklarer sikkerhetsvakten til AFP.

Et øyenvitne, Youssef Najah, gikk langs bredden av kanalen der folk pleier å spille ballspillet petanque da han ble klar over at en mann kom løpende med en 25–30 centimeter lang kniv.

– Det var rundt 20 personer som løp etter ham. De begynte å kaste petanqueballer etter ham. Fire eller fem baller traff ham i hodet, men de var ikke i stand til å stoppe ham, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Mannen skal så ha løpt inn i en sidegate og gjemt seg bak to britiske turister.

– Vi ropte «pass dere, han har kniv», men de reagerte ikke. Paret ble angrepet, sier Najah.

Siktet

Mannen ble kort tid etter pågrepet og ført bort av politiet etter først å ha blitt jaget av personer langs kanalbredden. En kilde oppgir at mannen skal være afghansk statsborger.

Politiet har igangsatt etterforskning og mannen er siktet for drapsforsøk.

Det har vært flere knivangrep i den franske hovedstaden de siste månedene. I de fleste tilfellene er terrorisme blitt utelukket som mulig motiv.

Den 23. august drepte en mann sin mor og søster med kniv og påførte en tredje person alvorlige skader, før han selv ble skutt av politiet i en by utenfor Paris. Der har IS i ettertid forsøkt å påta seg ansvar for handlingene, men myndighetene i Frankrike har uttalt at den 36-årige gjerningsmannen hadde alvorlige mentale problemer.