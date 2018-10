FBI-rapport om Kavanaugh trolig klar. Endelig avstemning kan bli lørdag.

Ifølge Wall Street Journal, som siterer republikanske majoritetslederen, skulle Senatet motta bakgrunnsrapporten fra FBI sent onsdag kveld. Denne vil være tilgjengelig for gjennomgang for alle senatorer gjennom torsdagen, skriver Politico. Rapporten vil ligge i et sikret rom i kjelleren til kongressbygningen på Capitol Hill og senatorene vil få tilgang til rapporten en etter en.

Bakgrunnssjekk er en rutinemessig del av nominasjonsprosesser og blir vanligvis levert til Senatet uten mye furore. Denne gangen vil FBIs rapport imidlertid legges frem i et sikret rom som vanligvis brukes for konfidensielle saker.

Vil begrense Kavanaugh-debatt

Samtidig har Senatets majoritetsleder Mitch McConnell begjært en foreløpig avstemning på fredag om hvorvidt Kavanaugh-debatten i Senatet skal begrenses, slik at saken kan gå videre. Begjæringen ses på som et viktig skritt på vei mot en endelig avstemning om Kavanaughs kandidatur. Hvis avstemningen fredag går som planlagt, kan den endelige avstemningen komme lørdag.

Dersom fredagens avstemning er vellykket, kan den endelige avstemningen finne sted tidligst lørdag kveld, skriver Politico og en rekke andre amerikanske medier. Majoritetsleder Mitch McConnell ønsker rask prosess for å få Kavanaugh på plass.

Den endelige avstemningen ble fredag i forrige uke utsatt, da både demokratiske og republikanske senatorer som ennå ikke hadde bestemt seg, ba om en utvidet FBI-sjekk av anklagene mot Kavanaugh.

Trump bekymrer republikanere

Med knappest mulig flertall i senatet – 51 mot 49 senatorer – er det flere republikanere som frykter at president Donald Trump kan ha komplisert arbeidet med å få godkjent Kavanaugh.

Trump gjorde tirsdag narr av Christine Blasey Ford, Kavanaughs anklager. I etterkant har tre republikanske senatorer kritisert presidenten for dette.

– Jeg mener det var upassende og, etter mitt syn, uakseptable utspill, sier en av senatorene, Lisa Murkowski.

– Å ta opp noe så sensitivt på et politisk folkemøte er bare ikke riktig gjort. Jeg skulle ønske han ikke gjorde det. Det er ganske opprørende, sier kollega Jeff Flake.

Det hvite hus: ingenting underbygger anklagene

Det hvite hus mener det ikke har funnet noe som underbygger overgrepsanklagene mot høyesterettskandidat Brett Kavanaugh, ifølge Wall Street Journal.

Det konkluderer Det hvite hus med etter å ha gått gjennom intervjuer i FBI-rapporten om Kavanaugh, sier kilder til avisa.