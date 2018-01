Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som overvåker situasjonen i Syria gjennom et nettverk av kilder på bakken, tok de tyrkiske styrkene kontroll over landsbyen Shengal mens det pågikk intense kamper flere steder i Afrin søndag.

Landsbyen er den første i Afrin de tyrkiske styrkene har tatt kontroll over etter at «Operasjon Olivengren» ble innledet lørdag.

Tyrkias statsminister Binali Yldirim sa tidligere søndag at tyrkiske bakkestyrker hadde rykket inn i Afrin-regionen, og president Recep Tayyip Erdogan fulgte opp med å si at han håper operasjonen blir kortvarig.

–Vi er ikke alene. Allah er med oss. Med guds vilje vil denne operasjonen være ferdig i løpet av kort tid, sa han under et arrangement i Bursa i Tyrkia.

Han la samtidig til at alle som protesterte mot militæroperasjonen rundt om i Tyrkia søndag, vil måtte betale en «høy pris».

Også i Irak har kurdere demonstrert mot militæroperasjonen.

Lefteris Pitarakis / TT / NTB Scanpix

Syriske myndigheter, både lokalt og i Damaskus, ser imidlertid på tyrkernes operasjon som en brutal aggresjon. De sier det er flest sivile som er blitt drept til nå.

Mange sivile har rømt fra byen Afrin, mens andre har søkt ly i kjellere, i redsel for å bli offer for bomber fra Tyrkia, opplyser lokale kilder til Aftenposten.

Fra byen Raju i den vestlige delen av Afrin har Aftenposten fått tilsendt det vi får opplyst er et bilde av sivile som søker ly for bombene i en kjeller.

– Min fire år gamle sønn er livredd hver gang han hører lyden av et fly, sier Nisrin, en kvinne fra Afrin til AFP. Hun har bedt om at hennes virkelige navn ikke skal bli brukt. – Hvilke forbrytelser har han begått, som tilsier at han skal leve i frykt?

Nettforbindelsen synes nå å være kuttet i hele Afrin. For folk i området er det derfor meget vanskelig å kommunisere med omverdenen.

liveuamap.org

Tyrkia bombet over 100 mål – bakkeinvasjon søndag

NATO-landet Tyrkia startet lørdag en massiv militær operasjon mot den USA-støttede YPG-militsen og det kurdiske PYD-partiet i kurdiskkontrollerte områder nordvest i Syria.

Tyrkisk artilleri har allerede bombet mål i Afrin-provinsen noen dager, og har siden lørdag brukt jagerfly til å bombe over 150 mål.

Tyrkerne har dessuten 10.000 allierte i syriske opprørsgrupper som kommer til å bli med på invasjonen i Afrin, opplyser direktør Rami Abudrrahman, direktør for Syrian Observatory for Human Rights til AP.

– Vi har ikke noe annet valgt enn å gjøre motstand

En talsmann for YPG sier til Reuters at de ikke har annet valg enn å gjøre motstand.

– Vi vil nedkjempe denne aggresjonen, slik vi har slått ned andre slike angrep på våre landsbyer og byer, sier talsmannen.

YPG oppfordrer menn og kvinner i Nord-Syria til å slå seg sammen med dem for å beskytte Afrin.

En talsmann for YPG sier også at Afrin ikke vil bli stående alene. Alle kurdiskledede områder i det nordlige og østlige Syria vil støtte dem, heter det ifølge Reuters.

Problemet for YPG, er at de er fysisk adskilt fra Afrin etter at Tyrkia i 2016 invaderte i det nordlige Syria og sørget for å splitte de kurdiskkontrollerte områdene.

Reuters/NTB scanpix

Samtidig meldes det fra tyrkisk hold at fire raketter som er blitt sendt ut fra Syria har landet i eller ved den tyrkiske byen Kilis like ved Syria.

– Ingen mennesker er blitt skadet, men det er blitt skade på to bygninger, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkia hevder PYD-partiet og YPG-militsen er en gren av den tyrkiskkurdiske gruppen PKK, som de anser som en terrorgruppe. Tyrkerne har lenge mislikt at YPG har kontroll over store deler av det nordlige Syria.

Da det ble meldt at USA har til hensikt å trene en styrke med 30.000 soldater i det kurdiskkontrollerte området i det nordøstlige Syria, reagerte Tyrkia med å erklære at de ville rense ut alle «terrorister» fra grensen mot Tyrkia.

Can Erok /AP/ NTB scanpix

Tyrkia kaller angrepet for en fredsoperasjon

Partene i krigen har altså vidt forskjellige fremstillinger av det som nå skjer i det nordvestlige hjørnet av Syria.

Tyrkia fremstiller angrepet på Afrin-provinsen som en fredsoperasjon og kaller den for Operasjon Olivengren. Det tyrkiske flyvåpenet hevder å ha truffet 108 av 113 mål som jagerflyene deres siktet seg inn på.

– Alle de drepte og de skadede menneskene som er blitt sendt til sykehus, er medlemmer av terrorgrupper, heter det i en uttalelse fra den tyrkiske generalstaben som siteres av den tyrkiske avisen Hurriyet.

Dette bestrides av syriske talsmenn.

– Seks sivile og tre soldater ble drept, sier YPG-talsmann Birusk Hasaka til Reuters. Han sier en YPG-soldat ble drept, mens de to andre var fra YPJ, avdelingen med bare kvinnelige soldater. 13 sivile ble også skadet i angrepene, sier han.

Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix

Tyrkia hevder sivile er blitt hindret i å forlate krigsområdet

Tyrkia hevder også at sivile syrere holdes som levende skjold av YPG, etter at fluktruten mot Aleppo skal ha blitt sperret.

– Tusener av pro-tyrkiske sivile har rømt fra det PKK/YPG-kontrollerte området i et forsøk på å nå Aleppo, sier en tyrkiske tjenestemann til Hurriyet. – Vi mener de vil bruke sivile som menneskelige skjold og skylde på oss dersom sivile blir drept.

– Vi skal etablere fred og demokrati

I en uttalelse som tyrkiske myndigheter har sendt ut, heter det at de skal «frigjøre området ved å eliminere den PKK-YPG-tilknyttede administrasjonen, som har undertrykket den lokale befolkningen gjennom antidemokratiske og autoritære midler».

Videre heter det at tyrkerne har som mål å «gjenoppbygge demokratiske institusjoner, så vel som sosiale og økonomiske infrastrukturer i området».

Tyrkerne hevder det er lokal støtte for den tyrkiske militære intervensjonen. De sier de vil benytte seg av erfaringen de har fått fra 2016, da de invaderte Syria og sørget for at Tyrkia-vennlige opprørere fikk kontroll over en viktig del av det nordlige Syria.

USA og Russland skeptiske

Det amerikanske forsvarsdepartementet er forsiktige i sine kommentarer. De ber partene om å konsentrere seg om å bekjempe Den islamske staten (IS), som fremdeles kontrollerer deler av Syria.

Russland har som en del av oppfølgingen av fredssamtalene i Astana hatt 300 militære observatører i Afrin. Disse observatørene har nå blitt flyttet, opplyste kilder i det russiske forsvarsdepartementet til Interfax.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Rex Tillerson har diskutert situasjonen i Afrin i telefonen, opplyser det russiske utenriksdepartementet søndag. De to diskuterte hvordan man kan håndtere Syriakrisen i FN og hva slags agenda man skal ha under Syria-kongressen som Russland skal holde i Sotsji i slutten av januar.

Syria: brutal tyrkisk aggresjon

– Russland vil støtte Syria og kreve at Tyrkia stanser sin operasjon, sier det russiske parlamentsmedlemmet Franz Klintsevitsj ifølge RIA.

Tyrkia hevder de varslet Syria om operasjonen i Afrin, men det benekter Syria. De hevder også at operasjonen i Syria er lovlig, fordi de har rett til å forsvare seg. Det er ikke syriske myndigheter enig i.

– Dette er en brutal tyrkisk aggresjon mot Afrin, sier syriske myndigheter ifølge statlige medier.

Samtidig melder syriske myndigheter at de og deres allierte har erobret en viktig flybase fra de syriske opprørerne ved Idlib, ikke så langt sør for Afrin.

Opprørne hadde kontrollert Abu al-Duhur-basen siden 2015. Kampene i det sørlige Idlib har tvunget 212.000 mennesker på flukt siden midten av desember, ifølge FN.