Åtte medlemmer av samme familie ble natt til søndag drept da familiens hjem i Afrin-provinsen ble truffet av bomber fra tyrkiske fly.

Det fortalte familiefaren, Hussein, da han søndag morgen var på sykehuset i Afrin og snakket med den syriske frilansjournalisten Mohammed Hussein.

Begge de to konene hans og de seks barna, i alderen 1 til 17 år, ble drept da huset i landsbyen Gilbara like ved Azaz ble truffet av bomber klokken 03.00 om natten.

Familiefaren var ikke selv hjemme, fordi han hadde reist til en annen landsby for å handle og valgte å overnatte der. Morgenen etter fikk han vite at alle i familien hans var blitt drept.

Tre andre personer skal også ha blitt drept i forbindelse med bombingen av Gilbara ifølge nettstedet The Region. 12 personer ble skadet.

Mohammed Hussein

Tyrkia hevder alle drepte er medlemmer av terrorgrupper

Frilansjournalist Mohammed Hussein reiste søndag opp til Gilbara og tok bilder som viser levningene til flere døde mennesker i huset til Hussein. Bildene er av en slik art at de ikke egner seg på trykk. Journalisten tok også bilder som viste flere andre døde personer i landsbyen og hjelpepersonell som hjelper skadede ut av områder med ødelagte hus. Disse bildene har han delt med Aftenposten.

Minst 18 sivile er blitt drept i Afrin siden lørdag, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), til den kurdiske nettavisen Rudaw.

Det tyrkiske militæret opplyser at 72 jagerfly har deltatt i bombetokt over Afrin. Søndag morgen hevdet de å ha truffet 108 av 113 mål.

– Alle de drepte og skadede som er blitt brakt til sykehus er medlemmer av terroristgrupper, heter det i en uttalelse som den tyrkiske generalstaben sendte ut ifølge Hurriyet.

liveuamap.org

– Vi skal fjerne alle terrorister fra Afrin

Tyrkiske myndigheter har sagt at de angriper Afrin i Syria fordi området kontrolleres av det politiske partiet PYD og militsen YPG, som tyrkerne mener kan knyttes til den tyrkiskkurdiske gruppen PKK. Dette er grupper som Tyrkia anser som terrorgrupper.

– Vi vil gjøre oss ferdig med PKK, PYD og YPG til det ikke er noen igjen, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan søndag ifølge Reuters.

Tyrkia fremstiller operasjonen i Afrin som en fredsskapende operasjon og kaller den Operasjon Olivengren.

Men fra lokalbefolkningen i Afrin får Aftenposten opplyst at lokalbefolkningen, særlig barna, er redde.

– Barna er livredde for flyene, sier to kvinner fra Afrin i telefonen til Aftenposten.

De opplyser at mange har forlatt Afrin by, og at de som er igjen har hamstret mat og medisiner for å holde ut krigføringen.

Mohammed Hussein

Tre landsbyer erobret – harde kamper på bakken

Tre landsbyer i Afrin skal allerede ha blitt erobret av tyrkiske styrker og deres allierte blant syriske opprørsgrupper.

Men tyrkerne og deres allierte møter hard motstand flere steder, ifølge det kurdiske nettstedet Hawar. YPG hevder de har sprengt 10 tyrkiske stridsvogner og viser videobilder av det de hevder er sprengningen av to av dem.

Lokale journalister sier til Aftenposten at det er harde kamper mellom bakkesoldater i byen Yaro, med YPG på den ene siden og tyrkerne og deres syriske allierte på den andre siden.

Søndag ettermiddag ble en person drept og over 30 såret i et motangrep med rakett mot en tyrkisk by like ved grensen til Syria, opplyser lokale myndigheter.

Myndighetene i grensebyen Reyhanli opplyser at den drepte var en syrisk flyktning, og at to av de 32 som ble såret i angrepet, har alvorlige skader.

President Erdogan var søndag likevel selvsikker. Han hevder krigen skal være over veldig raskt, melder Hurriyet.

Privat

Sivile søker ly i kjellere

Syriske myndigheter, både lokalt og i Damaskus, ser på tyrkernes operasjon som en brutal aggresjon. De sier det er flest sivile som er blitt drept til nå.

Mange sivile har rømt, mens andre har søkt ly i kjellere, opplyser lokale kilder til Aftenposten.

Fra byen Raju i den vestlige delen av Afrin-regionen har Aftenposten fått tilsendt det vi får opplyst er et bilde av sivile som søker ly for bombene i en kjeller.

– Min fire år gamle sønn er livredd hver gang han hører lyden av et fly, sier Nisrin, en kvinne fra Afrin til AFP. Hun har bedt om at hennes virkelige navn ikke skal bli brukt. – Hvilke forbrytelser har han begått, som tilsier at han skal leve i frykt?

Tyrkia bombet over 100 mål – bakkeinvasjon søndag

NATO-landet Tyrkia startet altså en massiv militær operasjon mot kurdiskkontrollerte områder nordvest i Syria lørdag.

Tyrkisk artilleri har allerede bombet mål i Afrin-provinsen noen dager, og har siden lørdag brukt jagerfly til å bombe over 150 mål.

Tyrkerne har dessuten 10.000 allierte i syriske opprørsgrupper som kommer til å bli med på invasjonen i Afrin, opplyser direktør Rami Abudrrahman, direktør for Syrian Observatory for Human Rights til AP.

Reuters/NTB scanpix

– Vi har ikke noe annet valgt enn å gjøre motstand

En talsmann for den USA-støttede YPG-militsen sier til Reuters at de ikke har annet valg enn å gjøre motstand.

– Vi vil nedkjempe denne aggresjonen, slik vi har slått ned andre slike angrep på våre landsbyer og byer, sier talsmannen.

YPG oppfordrer menn og kvinner i Nord-Syria til å slå seg sammen med dem for å beskytte Afrin.

Problemet for YPG, er at de er fysisk adskilt fra Afrin etter at Tyrkia i 2016 invaderte i det nordlige Syria og sørget for å splitte de kurdiskkontrollerte områdene.

Lefteris Pitarakis / TT / NTB scanpix

Tyrkia hevder YPG-militsen er en gren av den tyrkiskkurdiske gruppen PKK, som de anser som en terrorgruppe. Tyrkerne har lenge mislikt at YPG har kontroll over store deler av det nordlige Syria.

Da det ble meldt at USA har til hensikt å trene en styrke med 30.000 soldater i det kurdiskkontrollerte området i det nordøstlige Syria, reagerte Tyrkia med å erklære at de ville rense ut alle «terrorister» fra grensen mot Tyrkia.

Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix

USA og Russland skeptiske

Det amerikanske forsvarsdepartementet er forsiktige i sine kommentarer. De ber partene om å konsentrere seg om å bekjempe Den islamske staten (IS), som fremdeles kontrollerer deler av Syria.

Russland har som en del av oppfølgingen av fredssamtalene i Astana hatt 300 militære observatører i Afrin. Disse observatørene har nå blitt flyttet, opplyste kilder i det russiske forsvarsdepartementet til Interfax.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Rex Tillerson har diskutert situasjonen i Afrin i telefonen, opplyser det russiske utenriksdepartementet søndag.

– Russland vil støtte Syria og kreve at Tyrkia stanser sin operasjon, sier det russiske parlamentsmedlemmet Franz Klintsevitsj ifølge RIA.

Tyrkia hevder de varslet Syria om operasjonen i Afrin, men det benekter Syria