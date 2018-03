– Vi applauderer de mange modige, unge amerikanerne som bruker sin ytringsfrihet i dag, heter det i en uttalelse fra pressetalskvinne Lindsay Walters i Det hvite hus.

«March for Our Lives» er den landsomfattende protestaksjonen som arrangeres av elever som overlevde skoleskytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i midten av februar.

– Å holde barna våre trygge er høyeste prioritet for presidenten, sa hun videre, og la til at de oppfordrer Kongressen til å vedta lovene om «Fix NICS» og om å stoppe skolevold.

I NICS-systemet, landets system for bakgrunnssjekk ved våpenkjøp, skal alle med et kriminelt rulleblad være registrert, samt pasienter med psykiske problemer.

Walters påpekte også at Trump-administrasjonen fredag foreslo et fullstendig forbud mot såkalte bump stocks, som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Stjernespekket

Paul McCartney, Common, Miley Cyrus og Amy Schumer var blant stjernene som støttet opp om demonstrasjonen. Jennifer Hudson framførte «The Times They Are A Changin» i Washington. Hudson mistet sin mor, bror og nevø i en skyteepisode i 2008.

– Vi har alle mistet noen. Vi har alle et formål, og hva vil vi ha? Vi vil ha endring, sa Hudson, som oppmuntret publikum til å bli med å synge.

Paul McCartney sa hans beslutning om å delta i demonstrasjonen i New York var påvirket av drapet på Beatles-medlem John Lennon i 1980.

– En av mine beste venner ble skutt like i nærheten her, så dette er viktig for meg, sa McCartney til CNN.

– Jeg vet ikke om vi kan sette en stopper for dette, men dette er det vi kan gjøre, så jeg er her for å gjøre det, sa 75-åringen.

Tidligere president i USA, Barack Obama, tok til Twitter på vegne av ham selv og kona Michelle.

– Michelle og jeg er så inspirert av alle de unge som fikk dagens marsj til å skje. Fortsett med det. Dere leder oss fremover. Ingenting kan stå i veien for millioner av stemmer som krever endring, skriver Obama på Twitter.

Hundretusener deltok

Over en halv million mennesker deltok i marsjen i Washington DC. I tillegg deltok hundretusenvis av demonstranter i over 800 andre lignende protestaksjoner rundt om i USA.

Lørdagens massedemonstrasjon er trolig en av de største i USAs historie siden demonstrasjonene mot Vietnam-krigen på 1960- og 70-tallet.

I Paris deltok omkring 100 demonstranter i en marsj nær Eiffeltårnet i solidaritet med protestaksjonen. Lignende demonstrasjoner fant også sted i New Zealand, Japan og andre land rundt om i verden.