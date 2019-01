Dag var i ferd med å gli over i natt da et par lyskjegler plutselig kunne skimtes i en sky av støv. Et par lys til dukket også opp. Så kunne vi se at det var mange av dem.

En konvoi med lastebiler, pickup-trucker og en enslig buss kom kjørende mot oss i ørkenen øst for elven Eufrat i Syria. Vi var bare 15 kilometer fra stedet der de siste restene av Den islamske staten (IS) var i ferd med å bli nedkjempet.