Venezuelas El Nacional, en avis som har vært sterkt kritiske mot det regjerende sosialistpartiet, publiserte sin siste utgave på fredag, etter flere år med press fra regjeringen og en økonomi i krise.

Etter 75 år med uavbrutt publisering ble det for vanskelig å opprettholde avisen i papirform, blant annet på grunn av statlige restriksjoner som gjør importering av papir brukt til trykk nærmest umulig.

Fernando Llano

I tillegg risikerer avisen å måtte punge ut med massive summer i en æreskrenkelsesrettsak mot politiker Diosdado Cabello.

Anklages for diktatorskap

– Jeg foretrekker å se på dette som en pause, sa redaktør, Patricia Spadaro, i en pressekonferanse i avisens tomme lokaler.

Stringer / Reuters

El Nacional vil fortsette å poste saker på sin nettside, men har sagt at de skal begynne å gi ut sin papirutgave igjen når: «landet går tilbake til et demokrati», en referanse til deres gjentatte kritikk om at president Nicolás Maduro har skapt et diktatorskap i landet.

Fiendtlig holdning til pressen

Marcos Ruiz, generalsekretær for Venezuelas pressefaglige arbeiderforening, beskriver nedleggelsen av El Nacionals printede utgave som en del av regjeringens fiendtlige holdning til pressen.

Ifølge The Washington Post går nedleggelsen av avisens papirutgave inn i en rekke av over et dusin lokale aviser som har avsluttet sin produksjon som en følge av landets pågående krise de siste årene.

Gjentatt kritikk

Avisen har gjennom årene blitt møtt med sterk kritikk, i utgangspunktet for å åpent ha støttet grunnleggeren av sosialistpartiet, tidligere president Hugo Chávez, under hans kampanje i 1998.

El Nacional var også ofte anklaget for å bygge opp under landets polariserte politikk ved å ignorere tilhengere av regjeringen, men ukritisk gi en plattform til kritikerne.

Fernando Llano / TT NYHETSBYRÅN

Med en inflasjon med en nåværende prosentrate på 1,3 millioner slet avisen også med å holde på ansatte. I tillegg ble de, som andre i industrien, preget av at unge lesere foretrekker digital nyhetsformidling fremfor papiravis.