Å få utført en abort i Tyskland er mer komplisert enn i Norge. Abort er nemlig formelt totalforbudt. Men omfattende unntak gjøres: Dersom aborten utføres i løpet av de 12 første ukene og den som vil ta abort har vært til rådgivning først, unngår man straff.

Mange leger i Tyskland ønsker heller ikke å utføre aborter, noe som er fullt ut akseptert av myndighetene. Men hvordan skal en abortsøker finne frem til den rette legen? Her kommer den omstridte paragraf 219a inn i bildet, en paragraf som stammer fra nazitiden på 30-tallet.

Fakta: Paragraf 219a Den omstridte lovparagrafen har overskriften «Reklame for svangerskapsavbrudd». Den innebærer at det blant annet er forbudt å offentlig, i en forsamling eller gjennom utbredelse av egne skrifter å tilby eller prissette svangerskapsavbrudd. Saklig informasjon er tillatt, men ikke i forbindelse med at man selv tilbyr abort mot betaling. Det utføres om lag 100.000 aborter årlig i Tyskland. Abortraten er lavere enn i Norge. Kilde: Tagesschau og Euronews

Fikk 60.000 kroner i bot for å informere

Ifølge paragrafen er det forbudt å reklamere for at man utfører aborter. Innunder begrepet «reklame» ligger helt nøytral informasjon om hvordan en abort utføres, og at man tilbyr inngrepet mot betaling.

Høsten 2017 fikk legen Kristine Hänel et møte med lovens lange arm. Da ble hun idømt en bot på nærmere 60.000 norske kroner for å ha skrevet på sin nettside om at hun utfører aborter. Det er også mulig å gi fengsel i inntil to år for brudd på paragrafen.

Saken er anket, men temaet er blitt brennhett i tysk politikk.

Die Grünen/Berlin

– Gjør meg rasende

– At abort skal være regulert av straffeloven, i likhet med drap og mord, er helt uholdbart. Først plasserer man kvinner i samme kategori som tunge forbrytere, så tillater man unntak under visse betingelser. Dette gjør meg rasende, sier Laura Dornheim til Deutschlandfunk.

35-åringen er digitaliseringsekspert, feminist og aktiv i De grønne. Hun forteller åpent om at hun har tatt en abort.

– Jeg hadde flaks, jeg bor i storbyen Berlin og var fra før en aktivist på området, så jeg kjente til mulighetene, sier hun.

Men hun forteller også at hun var så provosert at hun gråt fordi hun måtte til rådgivning hos Pro Familia for å få lov til å ta abort, at hun måtte gå det hun opplevde som en spissrotgang. Med seg derfra fikk hun en liste over leger som hun så måtte ringe en etter en for å høre hva slags aborter de utfører og når det var mulig å få time.

– Vi sleper med oss denne arven fra nazitiden og patriarkatet, og vi later som om vi er mer moderne enn vi er. Kvinner er fortsatt ikke helt likestilte, og vi får fortsatt ikke bestemme over våre egne liv, sier hun.

Regjeringen sliter med saken

Både De grønne, fridemokratene FDP, venstrepartiet Die Linke og sosialdemokratene (SPD) ønsker å avskaffe hele paragrafen, mens kristeligdemokratene (CDU/CSU) og Alternativ for Tyskland ønsker å beholde den.

Splittelsen går altså tvers gjennom koalisjonsregjeringen (som består av CDU/CSU og SPD) og har vært en het potet i flere måneder.

FDP har tatt initiativ til en avstemning i Forbundsdagen, men onsdag kveld kom regjeringen frem til et kompromiss: Paragraf 219a blir utvidet slik at den tillater sykehus og leger å gi visse typer informasjon. Eksakt hvordan dette blir, skal bli bestemt senere.

De Grønne mener at betydningen av utvidelsen av paragrafen er helt i tåken, skriver Tagesschau.

Legen Kristina Hänel og hennes kolleger reagerer sterkt på det de kaller et «null-nummer», altså ingenting.

– Vi er opprørt over at kvinners rettigheter blir forrådt på denne måten, og at vi leger fortsatt blir kriminalisert, erklærte Hänel og andre leger i en uttalelse etter at kompromisset ble kjent.