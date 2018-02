Solberg besøker denne uken Japan og Sør-Korea.

I forbindelse med OL-åpningen inviterte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, ved sin utsending og søster Kim Yo-jong, Sør-Koreas president på besøk til Pyongyang.

– Det er hyggelig med alt som gjøres i avspenningens øyemed. Det er viktig å huske at avspenning mellom Nord- og Sør-Korea betyr mye for å gjøre situasjonen i regionen mindre betent. Og det er familier som fortsatt er splittet etter Korea-krigen, sier Solberg til NTB.

– Men det er samtidig viktig at man ser litt forbi slike sjarmoffensiver fra Nord-Korea. Det de må møte i verdensbildet, er et krav om å stoppe sitt atomprogram. Det er bra at de myker opp, men de utvikler fortsatt et folkerettsstridig atomprogram, understreker hun.

– Må stå samlet

Solberg skal til Sør-Korea for å heie på de norske OL-utøverne i Pyeongchang. Men i de politiske samtalene med Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae-in vil konflikten mellom verdenssamfunnet og Nord-Korea stå sentralt.

USA har møtt invitasjonen fra Nord-Korea under OL-åpningen med en kald skulder. Visepresident Mike Pence, som selv var til stede da vinter-OL åpnet, slår fast at USA, Japan og Sør-Korea er enige om videre sanksjoner mot Nord-Korea.

Solberg mener det viktigste er at verden har en felles front i Nord-Korea-spørsmålet.

– Hvis verden står samlet, kan et slikt sterkt press bety noe.

Det innebærer ifølge den norske statsministeren at USA må få med seg de andre større landene, blant dem Russland og Kina, på en felles front.

Betent

Striden omkring Nord-Koreas atomprogram har i en årrekke vært blant verdens mest brennbare konflikter. Sist ledere fra de to landene møttes var i 2007. Nord- og Sør-Korea er teknisk sett fortsatt er i krig med hverandre, ettersom våpenhvilen i 1953 aldri ble etterfulgt av noen fredsavtale.

Statsviter Camilla T.N. Sørensen ved Universitetet i København mener invitasjonen til Moon er noe av det mest positive som har skjedd i forholdet mellom Nord- og Sør-Korea på ti år.

Hun frykter imidlertid at president Donald Trump og USA skal stikke kjepper i hjulene for et slikt besøk.

– Moon må på en eller annen måte overbevise amerikanerne om at møtet er en god idé, sier hun.

– Forebyggende

Enkelte eksperter har pekt på at det ikke er noen vei utenom forhandlinger med Nord-Korea, selv om det er vanskelig å få øye på et kompromiss: Nord-Korea insisterer på å beholde sine atomvåpen mens resten av verden krever at de skrotes.

– At Kim Jong-un sender sin søster Kim Yo-jong kan tolkes som et politisk signal om at Pyongyang strekker seg til det ytterste for å bedre forholdet mellom de to landene, sier seniorforsker Hong Hyun-ik ved tenketanken Sejong-instituttet til Financial Times.

– Dette er et Nord-Korea som bruker forebyggende tiltak for å få amerikanerne til ikke å vurdere militære reaksjoner.

Eksperter har pekt på at avtalen om Irans atomprogram kan være en modell også for Nord-Korea, men Trump har kritisert Iran-avtalen i harde ordelag.