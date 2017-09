Trump i video: Advarer om historiske ødeleggelser i Florida

Fredag ettermiddag gikk USAs president Donald Trump ut i en video og advarte mot orkanen.

– Dette er en storm av absolutt historisk ødeleggende potensial, sier Trump.

Videre ber han folk være årvåkne, samt respektere og ta hensyn til anbefalinger fra myndighetene.

Hus kan bygges opp, men ikke tapte liv

Floridas guvernør Rick Scott gjør det samtidig klart at alle delstatens innbyggere må være forberedt på å evakuere om orkanen Irma blir ille nok.

– Stormen er kraftig og dødelig. Ikke ignorer ordrer om evakuering, sa Scott fredag, to dager før den voldsomme orkanen etter alt å dømme raser inn over den sørligste delene av Florida.

– Husk, vi kan bygge opp igjen husene deres, men vi kan ikke bygge opp igjen tapte liv. Alle i Florida må forberede seg på å evakuere snart, understreket han.

Trumps feriested evakueres

Områdene som evakueres omfatter blant annet Donald Trumps feriested Mar-a-Lago i Palm Beach på Floridas østkyst, skriver avisene Miami Herald og Sun Sentinel.

Omtrent 125.000 innbyggere i Palm Beach ble bedt om å forlate hjemmene sine fredag morgen.

Nedgradert til kategori fire

Irma ble fredag nedgradert til kategori fire – kategorien for de nest kraftigste orkanene. Men vinden blåser fortsatt i 70 meter pr. sekund, og uværet har fortsatt kurs rett mot Miami.

Fredag kveld tok vinden seg opp noe igjen, men ikke nok til å oppgraderes til kategori 5, ifølge siste varsel fra National Hurricane Center.

Hittil har flere hundre tusen innbyggere i kystområder og øyer i det sørlige Florida fått ordre om å evakuere, og hovedveiene nordover er fullpakket av biler.

Men det er risiko for at orkanen kan bevege seg nordover på land langs hele Florida og inn i Georgia før den for alvor svekkes. Den kan også gå langs østkysten av Florida helt opp til Savannah i Georgia, der folk også har fått beskjed om å reise bort.

Forskere: Klimaendringene gjør orkanene kraftigere og farligere

Drivstoffmangel er allerede et problem

Irma kan potensielt bli den kraftigste orkanen som er kjent å ha truffet Florida. Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere.

31.000 mennesker har allerede forlatt Florida Keys, øyene utenfor sørspissen av Florida.

Mange familier har pakket bilene sine og kjørt nordover for å komme seg unna områdene som kan bli rammet. Drivstoffmangel er allerede blitt et problem, og flere bensinstasjoner i storbyen Miami har vært nødt til å stenge.

Fakta: Om Irma * Irma er nedgradert til orkan i kategori 4, men kan ta seg opp igjen til 5 før den treffer Florida. * Irma er en av de sterkeste orkanene som noensinne er registrert i Atlanterhavet, med en vindhastighet opp mot 300 kilometer i timen, opp til 100 sekundmeter i kastene. * Orkanen gikk inn over land i Karibia onsdag og rammet først øya Barbuda, i øystaten Antigua og Barbuda. * På Barbuda meldes det at så å si alle bygninger er skadet, og 60 prosent av de 1.400 innbyggerne er hjemløse. * Orkanen raserte også Saint Martin, De amerikanske og britiske Jomfruøyene og flere småøyer i den nordøstlige delen av Karibia. Også den fasjonable ferieøya St. Barth's har fått store ødeleggelser. * Så langt er minst 20 mennesker bekreftet døde. Seks av dødsfallene er registrert på St. Martin. 95 prosent av den franske delen av øya er rasert. Tunge containere ble kastet rundt av vinden. * Den amerikanske øya Puerto Rico ble ikke rammet direkte, men flere mennesker mistet likevel livet. Rundt 900.000 er uten strøm og 50.000 uten vann. Også Haiti, Den dominikanske republikk og Cuba slapp unna det verste været da orkanen gikk nord for øyene. * På Cuba har myndighetene hevet beredskapen på nordkysten etter at flere titusener turister og fastboende ble evakuert. * Derimot ble de britiske Turks og Caicos-øyene hardt rammet, og mange av øyene i Bahamas ligger an til å bli truffet direkte. * Irma ventes å ramme Florida i helgen.

Lange køer

Lange køer av biler har dannet seg utenfor bensinstasjonene som fortsatt er åpne i Miami.

Carmen Pardo forteller at hun og hennes seks år gamle datter kjørte rundt i byen i syv timer. Frenetisk lette hun etter en åpen bensinstasjon for å fylle tanken slik at de kunne evakuere.

– Det var galskap, sier Pardo.

Orkanen Irma har allerede satt flere rekorder på sin dødbringende ferd fra Atlanterhavet og inn blant øyene i Karibia. Den har forårsaket ekstreme vindstyrker på minst 82 meter pr. sekund over en lengre periode enn noe annet uvær som har vært målt med satellitt.

Natt til fredag lokal tid traff uværet De britiske øyene Turks og Caicos, som ligger nord for Haiti. Kommunikasjonssystemene brøt sammen, og det er foreløpig uklart hvor store ødeleggelsene er på Turks og Caicos.

– Kan bli det dyreste

– Dette kan lett vise seg å bli det dyreste uværet i amerikansk historie. Og det sier en del når du tar i betraktning hva som skjedde for to uker siden, sa orkanforskeren Brian McNoldy torsdag

Texas og Louisiana ble for to uker siden rammet av orkanen Harvey, som forårsaket enorme nedbørsmengder og flom. Myndighetene i Texas har anslått at gjenoppbyggingen kan koste opptil 180 milliarder dollar – 1.400 milliarder kroner.

I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.

Barbuda og Saint Martin ble nærmest rasert, og her ligger store deler av bebyggelsen i ruiner. Hus ble blåst i stykker, og store skipscontainere ble kastet rundt av vinden som om de var fyrstikkesker.

Fredag kom det meldinger om plyndring og væpnede gjenger i gatene på Saint Martin, som er delt mellom Frankrike og Nederland.

Slik får orkanen navnene sine

Gjemte seg i vinkjeller

Også på den franske øya St. Barts, hvor kjendiser som Beyoncé og Gwyneth Paltrow pleier å feriere, er ødeleggelsene store.

Milliardæren Richard Branson måtte søke tilflukt i en vinkjeller da orkanen raste innover hans private øy Necker.

Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene – som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia. På én av øyene, Saint Thomas, har fire politistasjoner, to brannstasjoner og ett sykehus fått store skader.

I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.