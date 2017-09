Trump skroter ordning som beskytter barn av ulovlige innvandrere

Justisminister Jeff Sessions kunngjorde tirsdag at Trump-regjeringen vil avslutte den såkalte «Dreamers»-ordningen.

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ble innført av daværende president Barack Obama i 2012 for å gi de rundt 1,9 millioner menneskene som ble tatt med ulovlig inn i landet av foreldrene sine, en tryggere tilværelse i USA.

Sessions kalte ordningen grunnlovsstridig, og sa at Obama-administrasjonen hadde overprøvd rettsapparatet.

– USA må sette grenser for hvor mange innvandrere vi kan ta inn, og det betyr at alle ikke kan få opphold, sa Sessions.

Fortsatt håp

I førte omgang vil regjeringen stanse alle nye søknader om å bli opptatt i ordningen. De nesten 800 000 som allerede er omfattet av DACA, vil ikke bli kastet ut av landet umiddelbart. De vil i første omgang kunne søke om å forlenge arbeidstillatelsen sin med to år.

Det er nå opp til Kongressen å finne en permanent ordning i form av en ny lov. Dersom de ikke kommer til enighet innen et halvt år, kan det bety at mange av dem må ut av landet.

En av disse er 23-åringen Jesus Contreras. Han ble intervjuet av Buzzfeed da han sto midt i flomvannet i Houston i dagene etter orkanen Harvey. Mens veier, biler og hus var dekket av meterhøye vannmengder, reddet Contreras folk ut og fikk fraktet dem til sykehus.

– Det var emosjonelt fordi du ser folk som går gjennom noen av de vanskeligste øyeblikkene i livet sitt, forteller han nettstedet Buzzfeed.

Ambulansesjåføren er én av 788.000 såkalte «dreamers», altså barn av ulovlige innvandrere som har fått midlertidig arbeidstillatelse og lovlig opphold i USA.

Jesus Contreras the #DACAmented firefighter that went viral for rescuing victims during hurricane Harvey shares words of encouragement! pic.twitter.com/pJ8nTwPMi6 — CHIRLA (@CHIRLA) September 4, 2017

Navnet «dreamers» stammer fra en tidligere lov (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act).

Aftenposten møtte i fjor Gerardo, en av de 788.000 som nå kan miste jobben. Han var ni år gammel da foreldrene smuglet ham inn i landet. I dag jobber han og betaler skatt.

Fjernet valgløfte fra nettsidene sine

President Donald Trump lovet i valgkampen at han «øyeblikkelig» ville avslutte DACA dersom han ble president – et løfte som ble fjernet fra nettsidene hans like etter innsettelsen i januar men som fortsatt er tilgjengelig via tjenesten Wayback Machine.

Nesten ni måneder senere gjør altså Trump alvor av valgløftet.

For folk som Contreras betyr innstrammingen ytterligere usikkerhet.

– Jeg blir motløs. Det er som å få et ekstra spark i ansiktet når du allerede ligger nede, sier 23-åringen.

Han frykter å bli kastet ut fra landet der han har bodd siden han var seks år gammel.

Vil koste 3590 milliarder kroner

Kostnaden vil bli enorm: Tankesmien Center for American Progress anslår at USA bruttonasjonalprodukt vil bli redusert med 460 milliarder dollar over en tiårsperiode – altså rundt 360 milliarder kroner i året.

Arbeidsgivere vil få en del av regningen. Organisasjonen Immigrant Legal Resource Center (ILRC) mener at det vil koste dem 3,4 milliarder dollar (26 milliarder kroner) å finne nye folk til å erstatte alle dem de nå må sparke.

Trump-administrasjonen, på sin side, fastholder at å avslutte DACA vil være et ledd i en strengere immigrasjonspolitikk. Finansminister Steven Mnuchin sa i et intervju på Fox News på søndag at han ikke er så bekymret for de økonomiske konsekvensene.

– Vi skal sørge for at vi har nok av arbeidere i denne økonomien. Vi ønsker å sette flere folk i arbeid, sa han.

Trump går til direkte angrep på svensk immigrasjonspolitikk. «Slutt å prøve å lure folk. De falske mediene forsøker å si at masseimmigrasjon i Sverige fungerer knirkefritt. IKKE!», skrev presidenten på Twitter.

Kongressen må bli enige på tvers av partigrensene

Trump har vært under et voldsomt press fra ulike hold for å komme frem til en beslutning om DACA. I dag er absolutt siste frist – Texas og ti andre delstater har truet med å saksøke administrasjonen dersom den ikke avslutter ordningen innen dagens dato.

Samtidig møter han motstand fra eget parti. Både Paul Ryan, som er speaker i Representantenes hus, og Mitch McConnell, som leder partiet i Senatet, har tidligere vist sympati med «dreamers».

Nå kan det bli opp til Kongressen å løse problemet, noe de altså har et halvt år på seg til å gjøre.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham er blant dem som nå håper å finne en løsning på tvers av partigrensene for å la de unge «dreamers» beholde nattesøvnen.

– Dette er folk som ikke kjenner noe annet land enn USA. Vi skal jobbe for å finne en løsning for dette dilemmaet, sier han.