En «feilmelding» kan ha lokket Hamas ned i underjordiske tunneler. Så angrep Israel.

Det israelske forsvaret beskyldes for å ha brukt mediene til å lure Hamas i en dødsfelle. – En smart og vellykket manipulasjon, mener kommentator.

Israelske bakkestyrker har åpnet ild mot Gaza fra israelsk side. En feilmelding fra det israelske forsvaret ga torsdag inntrykk av at bakkestyrkene hadde gått inn i Gaza. Foto: Ariel Schalit, AP/NTB

15. mai 2021 18:05 Sist oppdatert 23 minutter siden

Torsdag kveld kom det israelske forsvaret (IDF) med en uttalelse som satte fyr i internasjonale medieredaksjoner. IDF angriper Gazastripen med både luft- og bakkestyrker, het det i en Twitter-melding.

Den samme uttalelsen ble sendt til journalister. En talsperson for forsvaret bekreftet det direkte til en journalist fra avisen Wall Street Journal.

Internasjonale medier begynte å melde at israelske bakkestyrker var på vei inn i Gaza. Det ville vært en voldsom opptrapping av den allerede blodige konflikten. Mange fryktet full krig.

To timer senere ble uttalelsen trukket. Det er ingen bakkestyrker i Gaza, het det i den nye meldingen. I stedet hadde bakkestyrker åpnet ild mot Gaza fra israelsk side.

Det israelske forsvaret sa feilmeldingen skyldtes en intern misforståelse. Flere israelske kommentatorer kjøper ikke forklaringen. De mener den første uttalelsen var langt fra et uhell.

– De løy ikke, sier Or Heller, en tidligere militærkorrespondent til den israelske TV-kanalen Channel 13 TV.

– Det var en manipulasjon. Den var smart og den var vellykket, sier han.

– En dødsfelle for Hamas

Flere ledende israelske medier støtter seg til Heller sin påstand, ifølge New York Times. De hevder den påståtte misforståelsen i stedet var en felle. At hensikten var å lure Hamas til å tro at en invasjon var begynt.

Reaksjonen fra Hamas ville i sin tur kreve livet til dusinvis av deres egne soldater.

Hebraisk-språklige medier hevder at det israelske forsvaret dermed lurte Hamas-soldater til å søke ly i et nettverk av tunneler på Gazastripen. Dette er underjordiske tunneler som Hamas har gravd ut under boligområder.

Natt til fredag gjennomførte Israel luftangrep mot nettopp disse tunnelene. 160 krigsfly bombet tunnelene i over 40 minutter.

– Slik ble tunnelene dødsfeller for terrorister i Gaza, sier en militærreporter på TV-kanalen Channel 12.

Han påstår videre at spredningen av feilinformasjon til utenlandske medier var et «planlagt knep.»

En talsperson for det israelske forsvaret sier de jobber med å finne ut hvor mange «terrorister» som ble drept i angrepet.

Hamas har foreløpig ikke kommentert angrepet. Nyhetsbyrået AP skriver også at det er vanskelig å bekrefte rapportene fra det israelske militæret.

Israel fortsetter å sende luftangrep mot Gazastripen. Torsdag gjennomførte de et omfattende angrep mot underjordiske tunneler gravd ut av Hamas. Foto: Hatem Moussa, AP/NTB

– Ikke et forsøk på å lure noen

Ble internasjonale medier brukt for å lure Hamas i en dødsfelle?

Spørsmålet ble stilt til Jonathan Conricus på en pressekonferanse fredag. Han er den engelskspråklige talsmannen til det israelske forsvaret.

Conricus sier han misforsto informasjonen som «kom fra felt». Uten å verifisere informasjonen, videreformidlet han den til mediene. Det var ikke et forsøk på å lure noen, sier han. Heller ikke å få mediene til å skrive noe som ikke stemte.

– Jeg forstår at det kanskje ser annerledes ut, sier han og kaller det hele «pinlig».

Talsmannen innrømmer likevel at forsvaret hadde forsøkt å lure Hamas-soldater i Gaza. Ikke gjennom mediene, men ved å flytte stridsvogner og pansrede kjøretøy mot grensen. Hensikten var å gi et inntrykk av at en invasjon var i gang. Det ville tvinge palestinske soldater ned i tunnelene.

Media var ikke en del av planen, hevder Conricus.

– Målet var de forhåpentlig døde terroristene som nå ligger på innsiden av tunnelen. IDF ville skape en situasjon der de gikk ned i tunnelene, så vi kunne angripe dem.

Det samme kunne Israels statsminister Benjamin Netanyahu bekrefte fredag.

– De siste dagene har vi angrepet mål under bakken. Hamas trodde de kunne gjemme seg der. Det kunne de ikke, sa han.

Det israelske forsvaret har flyttet stridsvogner og soldater mot grensen til Gaza. Foreløpig holder de seg på den israelske siden. Foto: Ariel Schalit, AP/NTB

Tusenvis av kilometer med tunneler

Bombingen av tunnelnettverket er en av de største operasjonene det israelske forsvaret har gjennomført i Gaza på flere år. Det skriver den israelske avisen Haaretz. Flere høytstående tjenestemenn fra Hamas skal ha oppholdt seg i tunnelene da angrepet fant sted.

Tunnelene, som nå strekker seg over flere tusen kilometer, har fått kallenavnet «metroen». De ble opprinnelig bygget som en respons på den israelske blokaden av Gazastripen, skriver Washington Post.

Blokaden ble innført etter at Hamas tok kontroll over området i 2006. Takket være tunnelene kunne varer likevel fraktes inn i Gaza.

Ledere av Hamas har bekreftet at tunnelene finnes. Nå brukes de hovedsakelig til forsvar, påstår de. Men flere eksempler tyder på noe annet:

I 2006 brukte Hamas en tunnel til å holde en israelsk soldat fanget . Først etter fem år ble han sluppet fri.

Under krigen i 2014 publiserte Hamas videoer av maskerte og bevæpnede soldater som krabbet ut av hull i bakken. Israelske tjenestemenn sa tropper var blitt overfalt av krigere som hadde dukket opp fra bakken.

Israelske soldater går ned i en tunnel de har oppdaget ved grensen til Gaza i 2013. Nå er tunnelene et sentralt mål for de israelske luftangrepene mot Gaza. Foto: Tsafrir Abayov, AP/NTB

Et sentralt mål

Netanyahu har uttrykt frykt for at tunnelene vil brukes til å kidnappe både israelske soldater og sivile. Eksperter har antydet det samme.

Tunnelene er blitt et sentralt mål for luftangrepene som nå rammer Gaza.

– Vi angriper nå et system av tunneler som strekker seg under Gaza, sa Jonathan Conricus i det israelske forsvaret fredag.

– Det er et nettverk som medlemmer av Hamas bruker til å bevege seg gjennom og gjemme seg i, fortsatte han.

En Twitter-melding fra det israelske forsvaret viser inngangen til én av Hamas’ tunneler. Ikke langt unna ligger en barneskole og en moské.

– IDF tar alle mulige forholdsregler for å hindre at sivile blir skadet når vi angriper, skriver de.