18-åring ba elever peke ut historielærer før knivangrep

En diskusjon om ytringsfrihet i klasserommet endte med knivdrap. Nå er franske lærere redde.

Je suis Samuel – jeg er Samuel – lød støtteerklæringene både utenfor skolen der lærer Samuel Paty jobbet – og i sosiale medier – lørdag. Foto: Michel Euler/AP/NTB

17. okt. 2020 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

Ytringsfrihet sto på timeplanen på franske College du Bois d’Aulne for halvannen uke siden.

Historielærer Samuel Paty (47) ba muslimene i klasserommet rekke opp hånden. De kunne forlate klasserommet om de ville.

Læreren skulle ta opp Charlie Hebdo-saken. Målet var å diskutere ytringsfrihet. Paty varslet at han skulle vise en karikatur av profeten Muhammed. Den kunne støte muslimene i klassen, forteller Nordine Chaouadi til Reuters. Han er far til en 13 år gammel elev i klassen.

For en muslim er alle avbildninger av profeten Muhammed blasfemiske. Chaouadis sønn er selv muslim. Han tolket lærerens advarsel som vennlig og respektfull.

– Læreren ga beskjed på forhånd for å beskytte barna, ikke for å sjokkere dem, sier Chaouadi.

Historielærer og far Samuel Paty arbeidet på en ungdomsskole i Éragny nordvest for Paris. For halvannen uke siden viste han elevene en karikatur for å diskutere ytringsfrihet. Fredag ble han drept på gaten.

Andre ble imidlertid svært opprørte. Foreldre klaget til skolen. Få dager etterpå ble det holdt et møte. Læreren og rektor møtte foreldre som reagerte.

– Det gikk rolig for seg, sier Chaouadi til Reuters.

Men så begynte læreren å motta trusler, ifølge BBC.

En av foreldrene i klassen publiserte flere videoer i sosiale medier. Ifølge Reuters ble historielæreren hengt ut som en bølle som burde få sparken.

– 18-åring var ukjent for etterretningstjenesten

Fredag ble lærer Samuel Paty angrepet med kniv på gaten i Conflans-Sainte-Honorine, nordvest for Paris. Hodet ble skåret av.

Før drapet skal den antatte gjerningsmannen ha bedt elever ved skolen peke ut læreren. Det sier aktor Jean-François Ricard til Reuters.

Gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu Akbar» under angrepet. Det er arabisk for «Gud er størst». Fransk politi betegner drapet som et terrorangrep.

Angriperen ble skutt og drept av politiet kort tid etter knivangrepet. Han var utstyrt med kniv og softgun og skal ha opptrådt truende mot politiet.

En kilde hos den franske påtalemyndigheten opplyste lørdag at den antatte gjerningsmannen er en 18 år gammel tsjetsjener, født i Moskva. Han var ikke kjent for fransk etterretningstjeneste fra før.

På Twitter ble det etter drapet postet et bilde av den halshuggede læreren. 18-åringen påtar seg her ansvaret for drapet. Han kaller også president Emmanuel Macron «lederen for de vantro».

Ifølge Reuters skrev 18-åringen direkte til Macron at han har «henrettet en av helveteshundene dine, som våget å krenke Mohammed». Innlegget ble raskt fjernet av Twitter.

Forelder til barn i klassen pågrepet

Ni personer er tatt inn til avhør etter angrepet. Blant disse er forelderen som skal ha postet videoer om læreren i sosiale medier, melder Reuters.

Den antatte terroristens 17 år gamle bror, foreldre og bestefar er også pågrepet. De ble avhørt lørdag.

– Blasfemi er sjokkerende, men lovlig

Lærere over hele Frankrike har uttrykt frykt etter drapet, sier BBCs korrespondent i Frankrike, Lucy Williamson.

At en kollega blir drept i en stille forstadsgate, er sjokkerende i seg selv. I tillegg tolkes drapet som et angrep på kjerneverdier i det franske utdanningssystemet: formidlingen av frihet, likhet og brorskap.

Jean-Remi Girart er president for en fransk lærerorganisasjon. Han sier at elever må lære at blasfemi er sjokkerende, men lovlig.

– Vi er i Frankrike, i det 21. århundre, og har en lærer som er halshugget på gaten kun fordi han har forsøkt å undervise, sier Girart til CNews.

Utdanningsminister Jean-Michel Blanquer møtte lærerorganisasjonene i Frankrike lørdag. Han uttalte at det var «fiender av frihet» som drepte Paty.

– Frankrike vil aldri gi etter for terror og trusler, sa han.

President Emmanuel Macron sa fredag at angrepet ikke må splitte Frankrike, fordi det er akkurat «det ekstremistene er ute etter». Foto: Abdulmonam Eassa/AP/NTB

Macron oppfordrer franskmenn til å stå samlet

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte fredag kveld åstedet. Allerede da slo han fast at angrepet var et «islamistisk terrorangrep».

– En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa en preget Macron.

Han oppfordret franskmenn til å stå samlet og ikke la angrepet splitte folk.

– Det er akkurat det ekstremistene er ute etter.

Drapet skjedde mens rettssaken etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015 pågår. Redaksjonen i Charlie Hebdo har uttrykt sin avsky på Twitter. Den skriver at den støtter alle franske lærere.

