Verdens største korallrev halvert siden 1995

Halvparten av korallene i The Great Barrier Reef utenfor Australia har forsvunnet på 25 år. Årsaken er klimaendringer, ifølge ny studie.

Klimaendringene er en stor trussel for verdens korallrev. De fargerike korallene i The Great Barrier Reef ved Austrailia går en dyster fremtid i møte hvis temperaturene fortsetter å stige. Foto: Lucas Jackson/Reuters/NTB

Kari Mette Hole Journalist

Nå nettopp

Det verdensarvlistede revet består av mer enn 400 forskjellige korallarter. The Great Barrier Reef langs østkysten i Australia er også hjemsted for et rikt dyreliv med blant annet 1500 typer tropisk fisk.

Men siden 1995 har over halvparten av korallene dødd.

Det viser en ny studie som er publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Klimaendringer og varmere havtemperaturer trekkes frem som hovedgrunnen til at revet forsvinner.

– Det er ingen tid å miste. Vi må redusere klimagassutslippene kraftig så fort som mulig, skriver forskerne ved James Cook University i Queensland i artikkelen.

Klovnefisk er blant over 1500 tropisk fisk som bor i korallrevene langs kysten i Australia. Foto: Lucas Jackson/Reuters/NTB

Bleker og dør

Ødeleggelsene i revet skyldes i stor grad bleking, som oppstår når temperaturen i vannet er høyere enn normalt. Da blir korallene stresset og driver ut algene som gir dem de karakteristiske fargene. Over tid fører bleking til at korallene dør.

De siste fem årene har det vært flere utbrudd av massebleking i The Great Barrier Reef. Den mest omfattende fant sted tidligere i år. I fjor ble det også meldt om rekordhøye havtemperaturer i området.

At blekeutbruddene kommer hyppigere enn tidligere, bekymrer forsker Terry Hughes. Han har kartlagt revene gjennom tre tiår.

– Vi pleide å tenke at The Great Barrier Reef er beskyttet av den store størrelsen. Men resultatene våre viser at selv verdens største og relativt godt beskyttede revsystem stadig blir mer redusert, sier han i en uttalelse ifølge BBC.

Les også Klimaendringer utrydder korallrevene. Kan vi redde dem ved å gjøre dem «tøffere»?

Et oversiktsbilde viser de blekede korallrevene ved The Great Barrier Reef. Bildet er tatt i juni i år. Foto: ARC Centre of Excellence for Cor / Reuters / NTB

Færre korallbabyer

Forskerne fant en nedgang i alle korallarter i revet. Spesielt blant store korallarter, der mange fisker lever.

Størrelsen på bestanden påvirker korallenes evne til å formere seg.

– Resultatene våre viser at The Great Barrier Reefs motstandskraft og evne til å komme seg, er dårligere enn tidligere. Det er fordi det er færre babyer og færre voksne avlsdyr, sier forsker Andy Dietzel ifølge BBC.

Forskere har lenge slått alarm om trusselen fra global oppvarming på verdens korallrev. Ifølge FNs klimapanel vil omtrent alle verdens tropiske korallrev dø hvis den globale oppvarmingen overstiger 2 grader.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding