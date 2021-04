Lenge hadde India lave smittetall. Nå registreres over 100.000 tilfeller om dagen.

– Vi er redde for hva som kommer, sier indiske Patralekha Chatterjee.

Teststasjonene i Mumbai har mye å gjøre nå. På kort tid har smitten i India eksplodert. Foto: Rafiq Maqbool, AP/NTB

10. apr. 2021 23:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Skal jeg oppsummere stemningen her, må det være frykt. Frykt og usikkerhet.

Patralekha Chatterjee er journalist og forfatter bosatt i Delhi i India. Forrige søndag ble det for første gang registrert over 100.000 koronasmittede på én dag i landet hennes. Onsdag ble det registrert cirka 126.000 tilfeller. 12 millioner indere ble testet.

– Det er deprimerende å se disse tallene. Jeg håpet at vi gikk mot lysere tider, sier Chatterjee til Aftenposten.

Lørdag ble det registrert 145.384 nye koronatilfeller – det høyeste antallet registrert på én dag noensinne i India.

Siden starten av pandemien er det blitt registrert vel 13 millioner smittetilfeller og nær 170.000 dødsfall. Dette gjør India til landet med det tredje høyeste antallet covid-19-tilfeller i verden. Kun bak USA og Brasil.

– Skal jeg oppsummere stemningen her, må det være frykt, sier Patralekha Chatterjee som bor i Dehli, India. Foto: Privat

Med en befolkning på over 1,3 milliarder mennesker kunne disse tallene likevel ha vært langt verre. 24. mars 2020 stengte statsminister Narendra Modi hele landet ned, kun med fire timers forvarsel. Omtrent samtlige tjenester, og dermed også arbeidsplasser, lukket dørene, og over én milliard mennesker ble tvunget innendørs.

Landet fortsatte den strenge nedstengingen helt til slutten av mai. Fra juni begynte landet gradvis å åpne opp ved at blant annet skoler, butikker og restauranter fikk åpne. Portforbud om natten ble opprettholdt til august. I september åpnet myndighetene opp for at et begrenset antall personer kunne samles, for eksempel i forbindelse med sportsarrangementer eller religiøse fester.

Gjenåpningen fikk store konsekvenser. I september hadde India i underkant av 100.000 daglige tilfeller. Så begynte smitten å stupe, og i starten av 2021 ble det registrert 10.000 tilfeller pr. dag. Noen av grunnene til dette var at enkelte områder hadde nådd flokkimmunitet, og at strengere smittevernregler, blant annet for munnbindbruk, var blitt innført.

Ikke råd til ny bølge

Nå er smittetallene gått til værs igjen. Delstaten Maharashtra, som blant annet huser landets finanssenter Mumbai, er hardest rammet med 60.000 registrerte tilfeller onsdag. De lokale myndighetene har innført portforbud og nedstengning av blant annet kinoer, restauranter og butikker.

Enn så lenge skal helsesystemet ha situasjonen under kontroll. Myndighetene har investert i økt intensivkapasitet. Det er likevel bekymring for at visse sykehus kan bli overbelastet om smittetrykket fortsetter.

Én årsak til smitteøkningen er at testingen i India er blitt bedre, men det i seg selv forklarer ikke tallene. Patralekha Chatterjee tror den største grunnen er det hun kaller «pandemi fatigue».

– Folk lider fortsatt av forrige nedstengning. De er lei, de ønsker å se familien sin og gå på jobb. Det fører til at guarden noen ganger senkes. Folk møtes mer, og en er mindre nøye på maskebruk.

Dette stemmer med det indiske helseeksperter sier. Den siste tiden har det vært avholdt store valgmøter, religiøse festivaler og sportsarrangementer, og smitteverntiltak har ikke vært en prioritet.

Teststasjon i Mumbai i delstaten Maharashtra. Onsdag ble det registrerte 60.000 nye smittetilfeller her. Foto: Niharika Kulkarni, Reuters/NTB

Chatterjee understreker at selv om pandemien påvirker alle, har prisen vært høyest for de fattigste. Flere sliter med å brødfø seg selv og familien. Hjelp fra myndighetene har vært minimal. Majoriteten av arbeidere jobber i «uformell sektor», det vil si jobber uten skattepliktige arbeidskontrakter og velferdsgoder.

– De fattigste er helt avhengig av et åpent samfunn for å kunne gjøre jobben sin. For eksempel som gateselger, butikkarbeider eller fabrikkarbeider. Jeg har møtt foreldre i slummene i Dehli som nå må selge telefonene sine, for å kunne kjøpe mat. En mor fortalte meg at de kun hadde råd til ris og poteter, forteller Chatterjee.

Fakta India under pandemien Over 13 millioner registrerte smittetilfeller. Det antas at det er store mørketall. Nær 170.000 døde som følge av korona. Det er 120 personer pr. 1 million innbyggere. Til sammenligning har USA og Brasil 1723 og 1596 døde pr. 1 million innbyggere. 68 millioner har fått sin første vaksinedose. Kilder: Our World in Data og Worldometers Vis mer

Ambisiøs vaksinestrategi

Det er likevel håp i sikte. I januar i år begynte landet en ambisiøs vaksineplan: 250 millioner fullvaksinerte innen juli. 68 millioner doser er gitt så langt. Nå kan alle over 45 år få vaksine om de vil.

India produserer to vaksiner lokalt: Covaxin, fra Bharat Biotech International, og Covishield, som er det indiske navnet på AstraZeneca-vaksinen, produsert av Serum Institute of India. India er en viktig eksportør av vaksiner globalt, men på grunn av den nasjonale smittesituasjonen har landet stoppet all eksport av AstraZeneca-vaksinen inntil videre.

– Selv om vaksineringen i India fikk en god start, går det ikke så raskt som en kunne håpe, sier Dan Banik. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har forsket mye i India.

Banik sier at India skal ha skryt for vaksinestrategien, men at en økende vaksineskepsis er blitt et stort hinder i veien.

– Flere indere er blitt litt mer skeptiske etter alle historiene fra Europa. Det er også mindre kunnskap om vaksiner utenfor byene, sier han.

Patralekha Chatterjee mener det må legges ned mer arbeid i å få vaksinert befolkningen på landsbygda.

– Ikke alle er overbevist om faren viruset utgjør og viktigheten av å ta vaksinen, sier hun.

Bekymret for de unge

Chatterjee er selv blant dem som har fått første dose av vaksinen. Datoen for andre dose er rundt hjørnet.

Hun håper myndighetene holder hodet kaldt under den pågående smittebølgen. Ifølge henne ville en reprise av fjorårets nasjonale nedstengning ikke være mulig.

– Det ville ødelagt økonomien og gå verst utover de fattigste. Det ville rett og slett blitt grusomt.

Hun er mest bekymret over indernes fremtidshåp. Særlig blant de unge.

– Vi har aldri stått i en slik krise før. Mange stiller seg spørsmål om hvordan morgendagen vil se ut. Vi er redde for hva som kommer.