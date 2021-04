Take away-trend fører til ketchup-mangel i USA

Pandemien fører til knapphet på porsjonspakker med ketchup i USA. Restaurantene leverer stadig mer take away. Dermed blir det ketchup-krise.

USA har manko på porsjons-pakker med ketchup etter et år med pandemi og økning i take away. Foto: Richard Drew / AP/NTB

Nå nettopp

Restaurantbransjen har vært gjennom over ett år med nedstenging og oppsigelser. For restaurantene har salg av take away-menyer blitt en måte å overleve på. Take away-trenden er blitt stadig mer populær. Derfor har ketchup-krisen oppstått.

– Det er rett og slett manko på porsjonspakker med ketchup som pleier å følge med take away-menyene, skriver The Wall Street Journal.

Etterspørselen er så stor at ketchup-produsentene ikke klarer å levere nok. Prisen på de små ketchup-posene har steget 13 prosent siden januar 2020, ifølge avisen. Etterspørselen etter de små porsjonspakkene er nå mye høyere enn etter vanlige ketchupflasker.

Klarer ikke produsere nok

Restaurantsjefer har søkt høyt og lavt etter de små ketchup-pakkene. De har raidet hyllene i store matvarebutikker for den ettertraktede varen. Enkelte restauranter skal sågar ha forsøkt å tømme ketchup fra flasker over i mindre beholdere til take away-leveransene.

Et av de mest solgte ketchupmerkene i USA er Heinz. Kraft Heins opplyser til nyhetsbyrået AFP at de har økt produksjonen av småpakkene. Etterspørselen er imidlertid større enn produksjonskapasiteten. Da er det ikke rart at enkelte fortviler, som denne restauranteieren i Denver, Colorado:

– Hvordan kan vi servere «French fries» uten Heinz ketchup?