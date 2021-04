Iran starter nye sentrifuger for anriking av uran

Iran har startet nye sentrifuger for å anrike uran og trapper dermed opp bruddene på atomavtalen. Det skjer rett etter en runde med nye forhandlinger med USA.

Irans atomanlegg i Arak. Foto: Hamid Foroutan / Iranian Students News Agency, ISNA

NTB-AFP

Irans president Hassan Rouhani var selv til stede da de nye sentrifugene ble satt i gang på Natanz-anlegget lørdag. Seremonien ble også sendt på iransk TV.

Tiltaket kan tolkes som et forsøk fra iransk side på å legge press på USA. Iran krever at USA opphever sanksjonene mot landet før det vil trappe ned atomprogrammet slik at det er i tråd med atomavtalen.

Avtalen ble inngått i 2015 mellom Iran på den ene siden og USA, Kina, Russland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og EU på den andre. Men i 2018 trakk Trump-administrasjonen USA fra avtalen.

– Seriøse forslag

Etter at Joe Biden overtok som USAs president ønsker amerikanerne å gjenopplive atomavtalen, og denne uken samlet diplomater seg i Wien for å innlede forhandlinger om hvordan det kan la seg gjøre.

Etter tre dager med samtaler uttrykte diplomater forsikring optimisme.

En amerikansk tjenestemann understreket at USA har lagt fram det han omtaler som «meget seriøse forslag».

Eksil-iranere protesterer utenfor hotellet i Wien der det denne uken ble forhandlet om en gjenoppliving av den internasjonale atomavtalen med Iran, som USA trakk seg fra i 2018. Foto: Florian Schrötter / AP / NTB

Han sa også at USA forventer at Iran skal vise at landet mener alvor med samtalene og innta en mer pragmatisk holdning.

– Vi har sett noen tegn til det, men definitivt ikke nok. Det stilles fortsatt spørsmål ved hvorvidt Iran har vilje til å innta den pragmatiske holdningen som USA har tatt, for å komme tilbake til de forpliktelser de har i henhold til avtalen, sa den ikke navngitte tjenestemannen.

USAs forsvarsminister til Israel

Søndag er USAs forsvarsminister Lloyd Austin ventet å besøke Israel i forbindelse med de nye forhandlingene.

Israel er sterkt kritisk til avtalen som både Russland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU har forsøkt å opprettholde etter at Trump-administrasjonen trakk USA ut.

Austin skal møte både statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Benny Gantz og forsvarssjefen Aviv Kochavi.

I neste uke reiser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til Teheran for samtaler med iranske ledere.