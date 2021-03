Etterlengtet nærkontakt på italiensk sykehjem etter vaksinesuksess

Koronavaksineringen går tregt i Italia. Men på et sykehjem i Bergamo har snart alle fått sine stikk, og et ektepar får endelig lov til å ha litt fysisk kontakt.

Palmiro Tami (82) holder hånden til sin kone Franca Persico (77) i hagen på sykehjemmet Fondazione Martino Zanchi i Alzano Lombardo i Bergamo-provinsen. Samme dag har Tami fått andre dose av Modernas koronavaksine. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Palmiro Tami kan endelig kjenne hånden til sin kone Franca Persico igjen. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

Det italienske ekteparet kan holde hverandre i hånden, men kyssing må vente. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

Palmiro Tami (82) trilles av sykehjemsdirektør Maria Giulia Madaschi. Ved siden av, i grønt beskyttelsesutstyr, går hans kone Franca Persico. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

– Jeg kan se et lite lys, sier sykehjemsdirektør Maria Giulia Madaschi.

Hun har ansvar for sykehjemmet Martino Zanchi-stiftelsen i Lombardia-regionen i Nord-Italia, som i fjor var episenter for koronapandemien i Europa. Nå er sykehjemmet godt i gang med vaksineringen, og i begynnelsen av april skal alle de 94 beboerne være vaksinert.

Blant dem som fikk den andre og siste dosen i forrige uke, er Palmiro «Mario» Tami (82). Samme dag kunne han glede seg over å kunne ta sin kone i hånden for første gang siden august i fjor.

– Franca, er det deg? utbryter 82-åringen når han kikker gjennom vinduet og oppdager to kjente blå øyne bak en ansiktsmaske på en skikkelse kledd i grønn sykehuskappe og netting over håret.

Franca Persico (77) og Tami har vært gift i 58 år. Nå får hun komme på det første besøket siden ektemannen fylte år i februar.

Klemming i plasttunnel

Persico har med seg en rose til ektemannen, mens Tami leter fram en liten pyntegjenstand til sin kone.

– Jeg vant den på bingo, forteller han fornøyd.

På grunn av det høye smittetrykket og den nye nedstengingen i Lombardia har det gått en måned siden de sist så hverandre.

Den 24. februar fikk de lov til å klemme hverandre for første gang siden august, men kun via en oppblåsbar «klemmetunnel», som sikret smittefri klemming.

Det var i august at Tami flyttet til sykehjemmet som følge av hjerteproblemer som førte til nedsatt bevegelighet og kognitive evner. Noen måneder før hadde hans kone blitt operert for kreft, og legene mente at hun ikke lenger kunne ta ansvar for ham hjemme.

Mange døde

Sykehjemmene i Italia bar den tyngste byrden under den første smittebølgen. Minst en tredel av de registrerte koronadødsfallene skjedde her. I tillegg døde mange andre som verken ble testet eller oppført i koronastatistikken.

Ved Martino Zanchi-stiftelsens sykehjem døde 21 beboere i mars og april i fjor. Få ble testet, men det antas at minst tre av fire døde som følge av koronasmitte.

Nå er regionen igjen nedstengt på grunn av høye smittetall, men på sykehjemmene har både pasienter og personalet fattet nytt mot. Italienske myndigheter har prioritert vaksineringen ved sykehjemmene i den hardt rammede regionen, og vaksineringen er allerede erklært som en suksess som følge av smittenedgangen. Madaschi håper det betyr av de kan se lys i enden av den mørke covid-tunnelen.

Ellers i Italia har vaksineringen ikke gått like knirkefritt. Halvparten av italienere over 80 år er ennå ikke blitt vaksinert, til tross for løfter om at alle skulle være fullvaksinert i slutten av mars. Årsaken er forsinkelser i vaksineleveranser og dårlig organisering.

Brutte løfter

Tami, som selv er pensjonert sykepleier, tok imot vaksinedose nummer to med godt humør.

Når sykehjemmet først har bestemt seg for å gjøre et unntak fra besøksforbudet, er det sykehjemsdirektøren selv som kjører til parets leilighet for å hente Persico. Hun har pyntet seg og vært klar siden klokka 7 om morgen.

– Jeg var ikke så nervøs på bryllupsdagen min engang, sier hun.

Når paret endelig møtes igjen, er det først med en glassrute mellom seg, men etter hvert kan de ta plass ved hver sin ende av et langbord, som personalet har dekket på til lunsj.

Persico forklarer sin mann at de fortsatt må være forsiktige ettersom hun har vært operert for kreft og ennå ikke er vaksinert.

– Jeg er vilt forelsket i deg, sier Tami fra den andre enden av bordet. – Kan jeg ta på hånden din?

Deretter får de to en liten stund sammen ute i sola, og endelig får de en mulighet til å ta hverandres hånd.

– Kan vi kysse hverandre, spør Tami bak munnbindet.

– Selvfølgelig, svarer Persico, men hun understreker at de må ventet til også hun er vaksinert.