The New York Times: Ampert mellom Trump og Pence

Kort tid før stormingen av Kongressen, ble visepresident Mike Pence presset av Donald Trump. Nå er det dårlig stemning mellom de to.

Avtroppende president Donald Trump og visepresident Mike Pence. Foto: Susan Walsh, AP/NTB

13. jan. 2021 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 3 år og 11 måneder som Donald Trumps nikkedukke, skal visepresident Mike Pence nå ha fått nok. Det skriver den amerikanske storavisen The New York Times.

Det kom til uttrykk da han nektet å trosse valgresultatet og utrope Trump som president.

Trump skal flere ganger ha forsøkt å overtale Pence til å stoppe utnevnelsen av Joe Biden som ny president.

– Enten går du inn i historien som en patriot, eller så går du inn i historien som en pingle, skal Trump ha sagt til Pence i en telefonsamtale.

The New York Times har snakket med to kilder som kjenner til samtalen.

– Håper ikke han tar rådene til de dumme folkene

Onsdag forrige uke samlet Kongressen seg for å godkjenne valgresultatet. I ettertid har den voldelige stormingen av kongressbygningen fått størst oppmerksomhet. Men i kulissene ulmer det en annen konflikt.

Under godkjennelsesprosessen var visepresident Pences rolle å lese opp valgresultatet. I forkant la Trump stort press på Pence for å utrope Trump som president.

Det ble kaos da Kongressen ble stormet 6. januar. Foto: Andrew Harnik, AP/NTB

Selv mente Pence at han ikke hadde en slik myndighet. Han trosset presidenten og anerkjente Biden som ny president.

Flere mener at Trump kastet visepresidenten sin under bussen og gjorde ham til syndebukk for valgnederlaget.

– Jeg håper ikke han tar rådene til de dumme folkene han lytter til, sa Trump i en tale før avstemningen, ifølge CNN.

Unngikk Trump etter opptøyene

Mobben som stormet Kongressen forrige uke, var rasende på Pence. Blant annet skal «Heng Mike Pence» ha blitt ropt. Visepresidenten måtte eskorteres i sikkerhet.

Mens Pence satt i sikkerhet, hørte han aldri fra Trump. I stedet sendte presidenten ut en twittermelding hvor han kritiserte Pence.

I dagene som fulgte angrepet, skal Pence ha holdt seg unna Det hvite hus for å unngå å møte Trump.

De to pratet sammen tirsdag for første gang siden hendelsen.

Den offisielle beskrivelsen av samtalen var at den var «god». The New York Times’ kilder beskriver den som «ikke substansiell» og «amper».

Pence har vært lojal mot Trump gjennom hele hans presidentperiode. I frykt for å havne på kanten med presidenten, skal Pence sjelden ha talt ham imot. Å ikke gjøre Trump sint, skal ha vært ha vært én av hans viktigste oppgaver, ifølge avisen.

Riksrettsprosess

Natt til onsdag https://www.aftenposten.no/verden/i/qAJ9Lw/partifellene-svikter-trump-flere-og-flere-vil-stemme-for-riksrett-he Den oppfordrer Pence til å bruke det 25. grunnlovstillegget til å felle Trump.

Lovtillegget åpner for at en visepresident kan overta makten dersom en president ikke er i stand til å utføre jobben sin.

Dette har Pence avvist.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov.

Det skrev Pence i et brev til speaker Nancy Pelosi tirsdag kveld amerikansk tid. Dermed vil Pelosi sette i gang en riksrettsprosess mot Trump.