CNN: Trump og Pence møttes for første gang siden opptøyene

President Donald Trump og visepresident Mike Pence skal ha snakket sammen for første gang siden stormingen av Kongressen.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence skal ha snakket sammen i Det hvite hus for første gang siden stormingen av Kongressen. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

12. jan. 2021 05:38 Sist oppdatert nå nettopp

En kilde i regjeringen sier de to møttes i Det hvite hus og hadde «en god samtale» der de diskuterte den kommende uken og «reflekterte» over det Trump-administrasjonen har oppnådd de siste fire årene. Det melder CNN.

De to ble under møtet enige om at «de som brøt loven og stormet Kongressen forrige uke ikke representerer «Amerika først-bevegelsen» som er støttet av 75 millioner amerikanere», og de lover å fortsette å jobbe for landet ut perioden, opplyser kilden.

Pence måtte evakueres til et trygt sted da en mobb oppildnet av Trump gikk til angrep på Kongressen 6. januar.

Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke.

Les også Håndjern, våpen og drapstrusler. Dette tyder på at stormingen av Kongressen var mer alvorlig enn først antatt.

Følger neppe oppfordringen

Møtet mellom de to skjer samtidig som demokratene i Representantenes hus forsøker å presse Pence til å bruke det 25. grunnlovstillegget til å avsette Trump.

Tillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene kan avsette presidenten ved å erklære at han ikke er i stand til å utføre sine oppgaver.

Resolusjonsforslaget blir trolig behandlet i plenum i Representantenes hus tirsdag. Men det er uansett ikke ventet at Pence vil følge oppfordringen.

I så fall ventes det at representantene vil stemme over riksrettstiltalen i løpet av uken – og mest sannsynlig onsdag.

Les også Kan Trump bli tvunget ut før tiden? Her er tre måter det kan skje på.

Fakta Fakta: Opptøyene i Washington Onsdag var tilhengere av president Trump samlet i Washington D.C. for å støtte presidenten, protestere mot valgresultatet og høre Trump tale.

Demonstrasjonene utviklet seg mens Kongressen skulle godkjenne resultatet av presidentvalget.

Ved 13.30-tiden lokal tid brøt opprørere gjennom barrikader på baksiden av kongressbygningen. Politiet klarte ikke å stanse dem.

En halvtime senere kom de første meldingene om at opprørere hadde kommet seg inn i bygningen. Møtene i Kongressen ble stanset, og kongressmedlemmer ble evakuert. Flere folkevalgte gjemte seg under setene sine før de ble evakuert.

Bevæpnet politi tok etter kort tid seg inn i bygningen. FBI, spesialstyrker, opprørspoliti og nasjonalgarden bidro for å holde folkemengdene under kontroll.

En kvinne som forsøkte å ta seg inn gjennom en barrikadert dør inne i bygget, ble skutt og drept. Tre andre mistet livet i det politiet beskriver som «medisinske nødhendelser». En femte person, en politibetjent, døde senere av skadene har ble påført i sammenstøtene.

Flere politibetjenter ble også skadet. Over 50 personer er pågrepet. I tillegg ble også minst to bomber funnet og uskadeliggjort.

Guvernøren i Washington. innførte et portforbud fra klokken 18 lokal tid (midnatt norsk tid).

Samtidig som opptøyene pågikk, tvitret Trump at valget var stjålet fra ham, og han la ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men at de måtte gå hjem.

En rekke republikanere som har vært nære støttespillere til Trump, har tatt sterkt avstand fra stormingen av Kongressen. Statsledere verden over har fordømt opprøret, deriblant flere Trump-vennlige ledere.

Vel seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert ble godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen.

Kort tid etterpå kom Trump med en uttalelse hvor han fremholder sin motstand mot valgresultatet. Samtidig lovet han å bidra til en fredelig maktovertagelse.

I kjølvannet av opptøyene er Trump blitt utestengt fra de sosiale mediene Twitter og Facebook på ubestemt tid. I Washington har unntakstilstanden blitt forlenget med 15 dager, noe som betyr at den vil vare til dagen etter at Biden er innsatt som ny president 20. januar. Kilde: NTB Vis mer

Les også Trump planlegger en travel siste uke. Startskuddet går ved denne plaketten i Texas.

Spent mellom Trump og Pence

Kilden i regjeringen nevnte ikke Trumps langvarige sinne over at Pence nektet å bli med på Trumps grunnlovsstridige plan for å endre resultatet av presidentvalget i november.

Personen sa heller ikke om Pence konfronterte Trump for å ha brukt ham som syndebukk og tvitret at han manglet mot mens angrepet på Kongressen skjedde.

En kilde nær Pence sier til CNN at visepresidentens rådgivere nå forsøker å dempe konfliktnivået etter oppstyret som kom etter at presidenten unnlot å sjekke om Pence var i sikkerhet under stormingen av Kongressen.

Fokuset nå er for Pence å forsikre USA om at regjeringen fortsatt fungerer, ifølge kanalen.