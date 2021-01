Kriseberedskapssjef går av etter juleferie på Kanariøyene

Sjefen for den svenske kriseberedskapen går av. Den svært erfarne byråkraten fikk sterk kritikk for å ha dratt på juleferie til Kanariøyene samtidig som svensker flest ble bedt om å holde seg hjemme.

Dan Eliasson er en av Sveriges mest erfarne byråkrater. Men at beredskapssjefen dro på juleferie til Kanariøyene har falt mange svensker tungt for brystet. Foto: TT/NTB

6. jan. 2021 15:52 Sist oppdatert nå nettopp

Det har stormet rundt sjefen for kriseberedskapen i Sverige siden romjulen. Da kom det frem at han hadde dratt på juleferie til Las Palmas på Kanariøyene for å besøke datteren.

Det skjedde samtidig som folk flest ble bedt om å holde seg hjemme av hensyn til smittespredningen.

Som generaldirektør for Myndigheten for Samhällsskydd och beredskap (MSB) har Eliasson en viktig rolle under koronakrisen. Etaten sendte i desember ut millioner av SMS-er til alle i Sverige med oppfordring om å følge koronareglene.

Derfor har reisen utviklet seg til å bli en politisk sak. Lederne for både Moderaterna og Kristdemokraterna mente tirsdag at han måtte gå.

Ber om overflytting

Torsdag skulle innenriksminister Mikael Damberg ta en prat med Eliasson. Hverken Damberg eller regjeringens krisekoordinator visste at beredskapssjefen var ute av landet fra 19. desember til 3. januar, skriver Dagens Nyheter.

Men alt onsdag kom beskjeden om at Eliassen går av. Generaldirektøren skal selv ha bedt om et møte med statsråden.

I en pressemelding står det at han ber om å få gå av fordi det er vanskelig å fortsette gitt reaksjonene som har kommet etter reisen. Han skriver at det gjør arbeidet til etaten vanskeligere.

– Det viktige er ikke jeg som person. Det viktige er hvordan vi som samfunn håndterer pandemien og alt fokus er på den viktige oppgaven, skriver han i en pressemelding.

Eliasson skriver der at han har bedt om å bli flyttet til en annan post.

Innenriksminister Mikael Damberg sier til Dagens Nyheter at situasjonen var blitt «uholdbar» både for Eliasson og etaten han leder. Derfor vil Eliasson nå få «nye arbeidsoppgaver».

– MSB er en veldig viktig myndighet for regjeringen under pandemien, og da ble det veldig følsomt når Dan Eliasson ikke selv fulgte anbefalingene, sier Sveriges radios kommentator Fredrik Furtenbach.

Flere politiker har alt kommentert saken og mener beslutningen var riktig.

Mente reisen var nødvendig

Til sitt forsvar har Dan Eliasson sagt at reisen var å betrakte som nødvendig. Datteren er for tiden på Kanariøyene og han ville feire jul med henne og familien. I tillegg har han sagt at han jobbet mens han var i Spania. Han har dessuten ingen plikt til å fortelle regjeringen hvor han befinner seg.

Da han landet i Sverige igjen, ble han eskortert bort fra flyplassen og unngikk derfor journalister.

Men saken har likevel skapt debatt om liv og lære for de som håndterer koronapandemien. Flere ministre har fått kritikk for å ha vært på kjøpesenter eller reist på skiferie i julen. Men kritikken er sterkest mot Eliassen.

Han er ingen novise i svensk politikk og forvaltning. Snarere tvert om. Få har hatt så mange sjefsjobber innenfor svært tunge etater, og det har vært debatt rundt ham tidligere. Han har vært sjef for Forsäkringskassan (det svenske Nav), for migrasjonsverket (Utlendingsdirektoratet) og for rikspolitiet. Han har også vært statssekretær for Socialdemokraterna.