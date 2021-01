Da Trump ble innsatt, skrøt han på seg tilskuere. Når Biden innsettes, vil plassen være tom for publikum.

Folkefesten ryker til fordel for sikkerhet og smittevern når Joe Biden innsettes som president neste uke.

En sammenligning av bilder tatt ved innsettelsesseremonien til Donald Trump i 2017 (til venstre) og Barack Obama i 2009 (til høyre). Begge bildene er tatt like før seremoniene startet. Foto: Lucas Jackson/Stelios Varias, Reuters/NTB

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

13. jan. 2021 09:11 Sist oppdatert nå nettopp

En januardag i 2017 ble Donald Trump tatt i ed. Like etter begynte bilder av publikum på innsettelsen begynte å sirkulere. Det viste at den enorme plassen foran presidenten, National Mall, ikke var helt full. Sammenligningen ble raskt trukket til Obamas innsettelse, da plassen var stapp full.

Trump selv mente at over en million hadde kommet for å se ham. Dette i sterk kontrast til tallene i pressen. En ekspert anslo overfor New York Times at rundt 200.000 møtte opp. Trumps pressesjef, Sean Spicer, slo til med følgende uttalelse:

– Det var det største publikumet som noen gang har vært til stede på en innsettelse, punktum. Både når det gjelder personlig oppmøte og rundt om i verden, sa han på en pressebriefing.

20. januar er det Joe Biden som skal tas i ed. Han kommer ikke til å skryte på seg tilskuere. Tvert imot vil han ha færrest mulig tilskuere til stede fysisk.

Dette ble bestemt i god tid før væpnede demonstranter stormet kongresssbygningen på Capitol sist onsdag.

Årsak: for å hindre spredning av koronaviruset.

Innsettelsen blir i stedet «en virtuell parade over hele Amerika», sier innsettelseskomiteen til AP News.

Omtrent slik kan plassen utenfor U.S. Capitol komme til å se ut under Bidens innsettelse, om han får det som han vil. Bildet er tatt før innsettelsen av Trump. Men sikkerhetsoppbudet kommer til å være massivt. Foto: Susan Walsh / AP

Unntakstiltand og massivt sikkerhetsoppbud

Fungerende sjef for politiet på Capitol, Yogananda Pittman, opplyser tirsdag at publikum ikke kommer til å få tilgang til området rundt Capitol Hill under neste ukes innsettelse av Joe Biden.

Pittman overtok som leder da Steven Sund trakk seg etter kritikken som fulgte etter forrige ukes storming av kongressbygningen.

Mandag kveld ble politikerne i Kongressen briefet om flere planlagte aksjoner frem mot innsettelsen av Biden. Beskjeden til politikerene var at angriperne vil være villige til å bruke vold og drepe for å nå målet om å hindre maktovertakelsen, skriver Huffington Post.

Mandag innførte presidente Donald Trump unntakstilstand i Washington i dagene før og etter innsettelsesseremonien. Unntakstilstanden trådte i kraft mandag, og vil vare til 24.januar.

Beslutningen gjør det mulig for det amerikanske sikkerhetsdepartementet og føderale etater å koordinere arbeidet med å sikre byen med lokale myndigheter.

Frykter væpnede protester

Både lokale og føderale politi- og sikkerhetsmyndigheter samarbeider nå om planene for å sikre området i forbindelse med presidentinnsettelsen.

FBI frykter nye opptøyer fra fanatiske tilhengere av avtroppende president Donald Trump både i Washington og andre delstater, går det fram av et notat som ble kjent mandag.

Ifølge notatet planlegges det væpnede protester ved Kongressen i perioden 17–20.januar. Etterforskerne tror flere av personene bak planene er medlemmer i ekstremistgrupper.

Pentagon har godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under innsettelsen i Washington.

Fra før har Nasjonalgarden 6.200 folk på bakken i hovedstaden, og totalt 10.000 skal være på plass innen kommende helg.

Biden har vært opptatt av å føre en strengere smittevernpolitikk enn sin forgjenger. Etter stormingen av Kongressen vil det være høy beredskap i hovedstaden i dagene rundt innsettelsen. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Skal strømmes og sendes på TV

Selv om hovedstaden blir preget av mindre folkefest og mer vakthold og mulige demonstrasjoner, vil noe fortsatt være som før.

Tradisjonen tro skal Biden avlegge sin ed foran U.S. Capitol. Det samme skal den kommende visepresidenten, Kamala Harris. Så følger det såkalte «Pass in review», der de to hilser på militæret. Denne gangen med god avstand. Så vil presidentkortesjen kjøre bort til Det hvite hus.

Alt dette skjer vanligvis foran store folkemengder. Men i år oppfordres amerikanerne altså til ikke å oppsøke arrangementet. TV-produsenten Ricky Kirshner, som har hatt ansvaret for pausenummeret i Super Bowl de siste årene, er brakt inn som konsulent.

– Vi gleder oss over at dette gir alle amerikanere muligheten til å delta i landets hellige innsettelsestradisjoner, sa administrerende direktør Maju Varghese i innvielseskomiteen til AP. Intervjuet ble gjort før stormingen av Kongressen sist uke.

Den «virtuelle paraden» skal innebære flere kulturelle innslag fra rundt om i landet. Programmet er foreløpig ikke offentliggjort.