Vaksineprodusentene starter studier på barn. Slik skal det foregå.

To legebarn fikk første dose i USA. Alle vaksinenepodusentene som er godkjent i Norge, ser på lignende forsøk.

Alejandra Gerardo (9) får første dose med Pfizer-vaksinen. Hun er med i en studie som skal undersøke hvordan det går å vaksinere barn. Foto: Shawn Rocco, Duke Health/NTB

7 minutter siden

Fredag ble det kjent at Pfizer og Biontech har startet testing med koronavaksine på barn under elleve år.

De første deltagerne i forsøket, tvillingene Alejandra og Marisol Gerardo (9), fikk sine sprøyter ved Duke-instituttet i Nord-Carolina onsdag, skriver The New York Times.

De to er barna til to av legene ved instituttet, skriver dekan Mary E. Klotman på Twitter. Det bekrefter foreldrene selv på Twitter.

Faren, Charles Gerardo, sier til lokalavisen The News & Observer at de to jentene ble litt såre i armen. Likevel var de på vei til gymtime på skolen kort tid etter første sprøyte.

Gerardo forteller at de to tvillingjentene først og fremst var bekymret for om sprøyten ville gjøre vondt, og at de selv bestemte om de skulle være med.

– De er ni år, så de stoler selvsagt på foreldrene, som begge er leger. Så jeg skal ikke late som om vi ikke påvirket utfallet. Men til syvende og sist bestemte de selv, sier Gerardo til avisen.

I alt skal 144 barn delta i første fase av studien. De får tre ulike dosenivåer med tre ukers mellomrom: 10, 20 og 30 mikrogram.

Senere skal i alt 4500 barn under 12 år delta i forsøket, skriver Duke-instituttet. Professor Emmanuel «Chip» Walter, medisinsk direktør ved Duke-instituttet, sier at det er viktig å vaksinere barn av to årsaker:

Barn kan også bli alvorlig syke.

Å vaksinere barn er et viktig steg på veien mot å utvikle flokkimmunitet, rett og slett fordi det finnes mange barn.

Kan bli et viktig steg på veien ut av pandemien

Ifølge The New York Times utgjør barn rundt 23 prosent av befolkningen i USA. Derfor kan vaksinering av barn være et viktig steg på vei ut av pandemien.

– Flokkimmunitet kan være vanskelig å oppnå uten at barn vaksineres, sier Emily Erbelding, smittevernlege i ved National Institutes of Health, til avisen.

Flokkimmunitet betyr at en såpass stor del av befolkningen er immune, enten gjennom vaksine eller naturlig, at hele befolkningen er beskyttet mot smittsom sykdom. Hvor mange som må være immune, er avhengig av reproduksjonstallet for smitte. Men i USA regner de med at rundt 80 prosent av befolkningen må være immun for at flokkimmunitet skal oppstå.

Med dette forsøket føyer seg Pfizer seg inn i rekken. Moderna, Astra Zeneca og Johnson & Johnson jobber med det samme. Alle fire er godkjent i Norge.

Både Pfizer og Moderna er i gang med vaksinetester på barn over 12 år. Resultatene fra begge studiene er ventet om noen uker. I utgangspunktet var Pfizers plan å vente på de resultatene før de gikk videre med arbeidet, men de ble oppmuntret av data fra aldersgruppen 12–15 år.

Johnson & Johnson planlegger også å teste vaksiner på småbarn, nyfødte og gravide kvinner, samt mennesker med nedsatt immunforsvar, skriver The New York Times. Den planen ble kjent i slutten av februar. Planen er å først teste vaksinen på barn mellom 12 og 18 år, så yngre barn.

FHI: Ikke sikkert at Norge vaksinerer barn selv om vi kan

Det norske Folkehelseinstituttet har også merket seg vaksineforsøkene på barn. Det er interessant og spennende, sier overlege Are Berg ved FHI.

– For å i det hele tatt kunne vaksinere barnebefolkningen, må vi ha gode vaksiner til dem. Men det er ikke likhetstegn mellom at vi velger å vaksinere barn selv om det er godkjente vaksiner, sier Berg.

Han påpeker likevel at det samme gjelder her som i USA: Barn vil være en viktig faktor for å oppnå flokkimmunitet også her.

– Det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan vi vil vurdere det, sier Berg.