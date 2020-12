Giftofferet Aleksej Navalnyj ringte selv russisk sikkerhetstjeneste. Der innrømmet en agent angrepet.

I august ble opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj forgiftet. Nå har han lurt en FSB-agent til å innrømme angrepet.

Aleksej Navalnyj utga seg for å skulle skrive rapport om det mislykkede giftangrepet. Løgnen virket. Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS / NTB

21. des. 2020 15:49 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Jeg trenger et avsnitt. Bare en kort vurdering fra kommandomedlemmene om hva som gikk galt, sa Navalnyj.

Under falskt navn ringte han til den russiske agenten Konstantin Kudrjavzev (41). Han ba om hjelp til å skrive en rapport om giftangrepet.

Og sannelig lyktes ikke bløffen. Kjemieksperten bekreftet også navnene på agenter som deltok, skriver Der Spiegel.

Giftangrepet mot Aleksej Navalnyj vakte oppsikt over hele verden. Navalnyj ble alvorlig syk om bord på et fly i Sibir. Han ble deretter fraktet til Berlin. Der lå han på sykehus en måned.

Giften var av typen novitsjok, dokumenterte et anerkjent tysk militærlaboratorium. Det ble også bekreftet av to anerkjente svenske og franske laboratorier. Nervegiften er utviklet av det russiske militæret. Bare få har adgang til den.

Russiske myndigheter har nektet å ha noe med saken å gjøre.

Team på åtte agenter sto bak

Der Spiegel, Bellingcat, The Insider og CNN avslørte for en uke siden at et team på åtte agenter sto bak. Teamet kom fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Forrige uke bekreftet president Vladimir Putin at FSB-agentene hadde skygget Navalnyj, og presidenten hevdet at det var fordi opposisjonspolitikeren samarbeidet med amerikansk etterretning. Han sa imidlertid at hvis FSB virkelig hadde ønsket å drepe Navalnyj, så hadde de klart det.

Navalnyj hadde kjennskap til avsløringen fra Der Spiegel, Bellingcat, The Insider og CNN på forhånd. Like før offentliggjøringen 14. desember tok han selv opp telefonen og ringte til FSB.

Først ringte han til Mikhail Sjvets (43). Han er en av de åtte agentene som skal ha deltatt. Navalnyj utga seg for å være assistenten til Nikolaj Patrusjev, sjefen for det russiske sikkerhetsrådet.

Men Sjvets kjente igjen Navalnyjs stemme. Han brøt samtalen.

Aleksej Navalnyj smiler på et bilde tatt i Berlin for ikke så lenge siden. Nå har han klart å lure FSB. Foto: Youtube – VDUD / REUTERS / NTB

– Jeg vil vite hvorfor du ville drepe meg

Deretter slo Navalnyj på tråden til Aleksej Aleksandrov (39). Nå brukte han sitt ekte navn:

– God dag. Jeg heter Aleksej Navalnyj. Jeg ringer fordi jeg gjerne vil vite hvorfor du ville drepe meg.

Aleksandrov svarte ikke. Men han holdt linjen åpen mens Navalnyj stilte flere spørsmål. Alt ble møtt med taushet.

Etter et par mislykkede forsøk til fikk Navalnyj full klaff. Kjemiekspert og FSB-agent Konstantin Kudrjavtsev gikk fem på.

«Sikkerhetssjefens assistent» fikk svar på spørsmålene sine. Samtalen varte i 49 minutter.

Bekreftet navn

Kudrjavtsev la ikke skjul på at han tilhørte agentgruppen som skulle drepe Navalnyj, skriver Der Spiegel. Han bekreftet også navnene på to av agentene som skal ha vært på plass i Sibir, der giftangrepet skjedde.

Der Spiegel, The Insider og Bellingcat har alle fått telefonsamtalen fra Navalnyj. Her bekreftes opplysninger de tidligere har kommet med. Bellingcat skriver at de har gått gjennom informasjonen som FSB-agenten kommer med, og de har sjekket det grundig.

«Vi har klart å bekrefte denne informasjonen, noe som underbygger troverdigheten og sannsynligheten i denne tilståelsen», skriver Bellingcat.

Angrepet skal ha vært planlagt i lang tid. Minst åtte agenter tilhørte FSB-gruppen som jobbet med oppdraget.

Agenten beskriver hvordan de jobbet for å renske Navlnyjs klær for gift slik at det ikke skulle bli oppdaget. Oppdraget mislyktes – altså at Navalnyj overlevde – angivelig på grunn av snarrådighet fra blant annet tyske leger.

Avgjørelsen om angrepet skal ha vært tatt på øverste nivå i Russland, hevder Der Spiegel, Bellingcat, The Insider og CNN. De mener at det fremkommer i den granskningen som de publiserte 14. desember.