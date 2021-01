Joe Biden ble president, men mot (-e) kandidaten stjal showet

– Vottene, poseringen og sosial distanse. Dette bildet av Bernie Sanders har alt.

Mens de aller fleste kom til Joe Bidens innsettelse stivt pyntet, så det ifølge internett ut som om Bernie Sanders egentlig var på vei til postkontoret. Brukere på Twitter og Instagram mener dette bildet har alt.

... eller var et helt annet sted.

Internett har kastet seg over vottene til Bernie Sanders. Ifølge Buzzfeed-reporter Ruby Cramer er vottene strikket av Jen Ellis, en lærer fra Sanders’ hjemstat Vermont. Hun skal ha gitt dem til ham for drøyt to år siden, og var overrasket da Sanders faktisk begynte å bruke dem.

Vottene skal være strikket av resirkulerte ullgensere og foret med flis fra gjenbrukte plastflasker.

Det ser også ut til at han brukte den samme jakken fra valgkampvideoen hvor han «nok en gang ber om din økonomisk støtte», et bilde som ble «memet» utallige ganger da Biden og Sanders kjempet om å bli nominert.

Hvem kjenner seg igjen?

