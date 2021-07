Grensene ble stengt. Men noen nordiske naboer mener de kom tettere på hverandre under koronakrisen.

Raknet det nordiske samarbeidet under pandemien? Spesielt to land mener tvert om at de har kommet tettere på hverandre.

Både i Norge og Danmark ble skolene stengt under pandemien. I Danmark studerte man det norske trafikklyssystemet, men endte opp med å stenge skolene lenger enn de norske. Foto: Philip Davali, Ritzau/NTB

Nå nettopp

De nordiske landene regnes som verdens beste naboer. Men da koronaen kom, valgte hvert land egne tiltak. Svenske myndigheter ble for eksempel overrumplet da Norge stengte grensen og satte inn soldater til å vokte den.

I fjor sommer sa den svenske handelsministeren Anna Hallberg at hun fryktet en krise i det nordiske samarbeidet.