På ett år er de fleste kneblet. Men noen få holder fortsatt stand.

– Jeg mener at jeg ikke gjør noe galt. Men jeg er forberedt på at politiet plutselig en dag kommer for å arrestere meg, sier Hongkong-journalisten Ronson Chan.

Ronson Chan er så sliten at han nesten ikke klarer å avslutte tankerekken.

– Unnskyld, la meg hente meg inn. Jeg er veldig trett, sier han.