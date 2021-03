Slik kan verdens første hotell i verdensrommet bli. Men romprisen er skyhøy.

Hvis alt går etter planen kretser verdens første romhotell rundt jorden i 2027.

Romfart-selskapet Gateway Foundation håper å ha et romhotell i bane rundt jorden i 2027. «Voyager Station» blir et hotell med en utenomjordisk utsikt. Foto: ILLUSTRASJON/Orbital Assembly Corporation

Nå nettopp

Et roterende hjul ute i verdensrommet med plass til opp mot 400 mennesker. Romhotellet, som har fått navnet «Voyager Station», skal inneholde varme suiter og elegante barer.

Hotellgjestene skal kunne nyte senger og dusjer som om de skulle ha vært godt plantet på moder jord. Men utsikten vil være ganske annerledes enn alt annet du har opplevd.

– På grunn av vektløshet og redusert tyngdekraft, vil du være i stand til å hoppe høyere, løfte ting og løpe på måter du ikke kan på jorden, sier John Blincow til CNN, en tidligere flypilot som jobber med å realisere verdens første luksuriøse romhotell.

24 moduler med hotellrom er tilknyttet selve «pariserhjulet». Foto: ILLUSTRASJON/Orbital Assembly Corporation

Håper på byggestart om fem år

I mange år har det foreligget vidløftige planer om et hotell ute i verdensrommet. NASA jobbet med sitt space-hotell som skulle stått klart i 2016. Det skulle ha plass til 12 personer, meldte Bloomberg for åtte år siden.

Nå er det California-selskapet Gateway Foundation som mener et romhotell er innen rekkevidde. Det er Orbital Assembly Corporation som etter planen skal bygge verdens første utenomjordiske hotell.

Blincow, som leder begge selskapene, sier det har vært noen forsinkelser på grunn av pandemien. Men byggingen forventes å starte i 2026, og et opphold i rommet mener han kan være en realitet i 2027.

– Vi forsøker å få folk til å innse at denne gullalderen for romfart er rett rundt hjørnet. Den kommer, og den kommer raskt, sier Blincow.

Heis i selve hjulet

24 moduler med hotellrom skal være tilknyttet den pariserhjul-lignende konstruksjonen. I selve hjulet vil det være heiser som skal frakte hotellgjestene rundt.

Fysikken på det roterende hjulet skal skape en simulert tyngdekraft.

– Som om du svinger en bøtte full med vann. Vannet faller ikke ut så lenge den er i bevegelse, sier Tim Alatorre, senior designarkitekt hos Orbital Assembly Corporation.

– Nær sentrum av romhotellet er det ingen kunstig tyngdekraft, men når du beveger deg mot yttersiden av stasjonen, øker følelsen av tyngdekraften, sier Alatorre.

Luksuriøse rom og med en utsikt de fleste bare kan drømme om. Foto: ILLUSTRASJON/Orbital Assembly Corporation

Romturisme et hett tema

En rekke mektige aktører er med i kampen om romturisme. Den fargerike britiske forretningsmannen Richard Branson har jobbet lenge med å realisere kommersiell romfart.

Også milliardæren Elon Musk opprettet i juni 2002 et kommersielt amerikansk romtransportselskap.

– Vi kan ikke kalle SpaceX vår partner, men i fremtiden ser vi frem til å samarbeide med dem, sier Blincow.

For til slutt blir det et spørsmål om finansiering. Og prislappen for å oppleve en luksuriøs overnatting ute i verdensrommet kan bli ganske så heftig.

En romtur med Bransons Virgin Galactic er beregnet til å koste rundt to millioner kroner pr. tur, har flere medier meldt.

Selskapene bak «Voyager Station» vil foreløpig ikke si noe konkret om romprisen, men det vil neppe bli for «vanlige lønnsmottagere».

Selv om selskapet drømmer i sin forhåndsomtale at hotelloppholdet i verdensrommet skal tilsvare en «en tur på cruise eller en tur til Disneyland».