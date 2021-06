Sist gang han tapte et valg, ble flyttingen en skandale. Nå lurer israelere på når Netanyahu skal forlate residensen.

Benjamin Netanyahu og familien blir ikke hjemløse når de flytter. Blant sine eiendommer har de en bolig i kystbyen Caesarea. Foto: Alex Brandon, Reuters/NTB

Selv etter at han måtte gå av, er Benjamin Netanyahu blitt boende i statsministerens residens. Han tar også imot besøk fra utlandet.

18. juni 2021 22:27 Sist oppdatert nå nettopp

– Tid med statsminister Netanyahu er alltid uvurderlig. Hans bidrag til Israels sikkerhet og velstand er historisk. Vi har ikke hørt det siste fra ham, skrev Nikki Haley på Twitter.

Det var bare ett problem. Netanyahu er ikke Israels statsminister. Han var det heller ikke den 14. juni da USAs tidligere FN-ambassadør postet meldingen.

Det hindrer likevel ikke Netanyahu og hans familie fra å bli boende i residensen i Balfour-gaten i Jerusalem. Det hindrer dem heller ikke fra å fortsette å ta imot besøk fra utenlandske gjester.

I motsetning til for eksempel i USA, hvor det finnes et gitt tidspunkt for når en nyvalgt leder skal overta nasjonens symboltunge residens, er det ikke noen slik tidsramme i Israel.

Den nye statsministeren, Naftali Bennett, har ikke mast for å ta over. Han bor i en velstående forstadsby nord for Tel Aviv hvor han har fire barn i skolen. Han har indikert at han vil bruke residensen i Jerusalem til offisielle oppdrag og til helgebesøk.

Går til retten for å kaste ut familien

Men en protestbevegelse har allerede gått rettens vei for å sparke Netanyahu-familien ut.

Bevegelsen kaller seg «Crime Minister». Den ble dannet etter at Benjamin Netanyahu ble tiltalt for korrupsjon. Navnet spiller naturligvis på det bevegelsen mener er en riktigere betegnelse på statsministeren enn det engelske «Prime Minister».

Hver uke i et år har tusenvis av israelere demonstrert mot Benjamin Netanyahu utenfor statsministerens residens i Jerusalem. Foto: Sebastian Scheiner, AP/NTB

Bevegelsen er blitt stor. Hver lørdag i et år har tusenvis av mennesker samlet seg utenfor residensen og krevd Netanyahus avgang. Det er nærmest blitt et gateteater med plakater og dukker. De viser gjerne Netanyahu med fangedrakt på seg.

Residensen er derfor blitt et enda viktigere symbol for dem som ikke kan utstå Israels lengst sittende leder.

Selv har ikke Netanyahu gitt noen indikasjon om når han skal flytte. Det han har sagt, er at han vil være tilbake som statsminister «raskere enn dere tror». Det har skapt spekulasjoner om at familien kanskje ikke mener det er verdt alt bryet å pakke sammen sakene sine.

Enkelte karikaturtegnere fremstiller Netanyahu-familien som husokkupanter.

– Ble kastet på gaten

Andre husker tilbake til forrige gang Netanyahu-familien måtte pakke sammen sakene sine og flytte fra Balfour-gaten. Det var i 1999. Netanyahu hadde tapt valget til Ehud Barak. Flyttingen var tilsynelatende en skjellsettende opplevelse.

Da han i 2016 snakket med jødiske bosettere som skulle evakueres fra det som selv etter israelske regler var en ulovlig bygget utpost på Vestbredden, fortalte han dem at han vet hvordan det er å miste et hjem.

– Etter valget i 1999, helt uten noen advarsel, ble familien min og jeg kastet ut av Balfour. Sånn helt uten videre ble vi kastet på gaten med alle tingene våre. Vi måtte ta inn på Sheraton Plaza Hotel. Det var en forferdelig følelse, sa Netanyahu, ifølge Jerusalem Post.

Ville ta med seg gaver til staten

Sånn helt uten videre var det egentlig ikke. Det tok seks uker fra han tapte valget til Netanyahu-familien forlot statsministerens residens. Og da skapte flyttingen skandale. Politiet ransaket boligen og kontorene i forbindelse med en annen etterforskning om korrupsjon som var rettet mot Netanyahu.

Da beslagla de en rekke verdifulle gaver som var pakket ned i esker. Det var gaver som var gitt til staten Israel, ikke til familien Netanyahu.

– Den gang var det gaver som var spart opp i løpet av tre år. Denne gang har familien bodd der i 12 år, sier Ben Caspit til New York Times. Caspit er en israelsk kommentator som har skrevet to biografier om Netanyahu.