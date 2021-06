Sveriges koronageneral mener Norge har klart noe få andre land har lyktes med

Det siste året har ikke bare lært oss mer om viruset. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier at han har lært nye ting om Norden.

Anders Tegnell er blitt verdensberømt fordi han har vært talsmann for den svenske strategien. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet

14 minutter siden

Anders Tegnell er selve symbolet på den svenske koronastrategien. Han er både utskjelt og beundret. Dag ut og dag inn har Sveriges statsepidemiolog forklart hvorfor svenskene ikke ville stenge ned samfunnet på samme måte som nabolandene. I fjor sommer sa han at det virket som om verden var blitt gal.

Andre mener det er han som har tatt feil. Han er blitt anklaget for å ta for lett på viruset og for å ha bommet flere ganger. For et år sa han at Sverige neppe ville bli få noen stor andre bølge til høsten. Smitteverntiltakene ble lempet på. Men smittetallene var alt på vei oppover. Det samme var dødstallene.

I vår har Sverige ligget i europa-toppen i smittespredning. Men dødstallene har gått ned. Og nå stuper også smitten og tallet på intensivpasienter.

Anders Tegnell holder koken. Samtidig med at en regjeringskrise var i ferd med å utvikle seg i Sveriges riksdag før helgen, ga landets statsepidemiolog et intervju til Aftenposten.

Her svarer han på spørsmål om faren for delta-viruset, forskjeller i Norden og om risikoen for en fjerde bølge.