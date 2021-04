ABBA-stjerne, Sherlock Holmes og Biden står sammen mot Putin. Det vil neppe hjelpe, mener Russland-ekspert.

Verdensledere og kjendiser slår ring om Navalnyj. – Dersom Russland får kritikk, kommer russiske ledere til å se fullstendig bort fra den, sier seniorforsker.

Aleksej Navalnyj under en fengselshøring 20. februar. Foto: Maxim Shemetov, Reuters / NTB

Aleksej Navalnyj har ikke spist på 19 dager. Den russiske opposisjonspolitikeren har sittet fengslet siden februar i år.

Da ble han dømt for brudd på meldeplikten. Fra 31. mars har han nektet å spise fordi han hevder å bli utsatt for tortur. I tillegg demonstrerer han mot mangel på medisinsk behandling.

Nå er tilstanden hans kritisk, ifølge en av Navalnys leger, Anastasia Vasiljeva. Om han ikke får behandling, kan han dø når som helst, mener hun.

Men hvorfor skjer dette nå? Og hvilke konsekvenser kan det få for det Russlands president Vladimir Putin?

– Det sterkeste ultimatumet

Geir Flikke er professor i russisk politikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har fulgt opposisjonspolitikerens kamp i flere år, og har skrevet boken «Russlands rebeller».

Det er vanskelig å si hva som vil skje om Navalnyj dør, mener han.

– Men sultestreiken er på mange måter et ultimatum. Og det sterkeste ultimatumet man kan sette. Fordi det er det siste man kan komme med i møte med massiv urett.

Med et bilde av en håndskrevet beskjed offentliggjorde Navalnyj sultestreiken den 31. mars. Foto: Instagram/Navalny, NTB

Fredelige demonstrasjoner har vært gjennomgående i 44-åringens politiske prosjekt i årevis, påpeker Flikke. Målet har vært å få på plass politiske reformer gjennom en borgerrettighetslinje.

– Det vil være vanskelig for Putins regime å snakke bort dette. Fordi Navalnyj kjører en fredelig linje med livet som innsats, fortsetter Flikke.

Dette er ikke første gang sultestreik har vært aktuelt for russiske opposisjonspolitikere. I 2015 truet seks stykker med å sulte seg fordi de ble nektet å stille i lokalvalget i Novosibirsk.

Planene ble lagt til side fordi virkemiddelet ble sett på som for drastisk, forteller Flikke.

Så hvorfor har Navalnyj tatt opp tråden igjen nå?

– Sannsynligvis fordi han er motløs. Han har ikke kontroll over hva som skjer med ham. Og at han sannsynligvis opplever at myndighetene ikke kommer til å sørge for at han overlever, forklarer Flikke.

Dramatisk forløp

Den alvorlige situasjonen har fått en rekke verdensledere og kjendiser til å komme på banen. Årsaken er hele det dramatiske forløpet siden august 2020, mener Flikke:

Det startet i fjor da Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Etterpå ble han fraktet til Tyskland for å få livreddende behandling.

I januar valgte å vende tilbake til Russland. Selv om faren var reell for at han kunne bli fengslet.

– Det har nok overbevist vesten om at dette er en mann med eksepsjonelt mot. Han har markert seg som den viktigste og mest uredde utfordreren til Putins maktposisjon, sier Flikke.

Kalkulerer liv og død

Mandag formiddag ble det kjent at Navalnyj nå er fraktet til et sykehus. Der har han sagt ja til å ta vitaminer. Det opplyste det russiske fengselsvesenet.

De vurderer tilstanden hans som «tilfredsstillende».

Putins pressetalsmann uttalte denne helgen at de «selvsagt ikke» vil la Navalnyj død.

Men det er trolig den avveiningen Putin gjør nå, ifølge Julie Wilhelmsen. Hun er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Dette er et maktspill, der russiske myndigheter nok hele tiden kalkulerer hvor vidt det er mulig bare å la ham død uten at det skaper for mye bråk med opposisjonen og virker mobiliserende i befolkningen, sier hun.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Aleksey Nikolskyi, Sputnik / NTB

Hvis Navalnyj dør i fangenskap, vil det ha en negativ, men begrenset effekt for regjeringen, spår hun.

Opposisjonsledere har dødd tidligere, uten at det har fått varige ringvirkninger for Putin. I 2015 ble opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov skutt på åpen gate i Moskva, uten at det vippet presidenten av pinnen.

Samtidig kan et eventuelt dødsfall også utgjøre en risiko for regimet, fortsetter Wilhelmsen. Det er fordi den russiske regjeringen står overfor en kraftigere protestbevegelse og har lagt seg på en strengere linje det siste året, forklarer hun:

– Det har vært en gradvis prosess hvor det ser ut som de er mer tilbøyelige til å ta i bruk vold, selv om det koster noe i opinionen. I realiteten kan det føre til et større potensial for at folk protesterer.

Avfeier kritikk

Både verdensledere og kjendiser har uttalt seg om situasjonen til Navalnyj.

70 kjendiser signerte i helgen et brev publisert hos den franske avisen Le Monde. Der krever de at han slippes fri. ABBA-gitarist Björn Ulvaeus og skuespilleren Benedict Cumberbatch er blant dem som har skrevet under.

USAs president Joe Biden har også vært tydelig i sin mening. Han mener saken er «fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende».

EUs utenriksministre har også uttrykt bekymring. Mandag møtes de for å diskutere Navalnyjs situasjon.

EUs utenriksministre deltar på et videomøte mandag 19. april. Der diskuterer de blant annet helsetilstanden til Navalnyj. Foto: François Walschaerts, AFP / NTB

Den omstridte gassledningen Nord Stream Prosjektet 2 kan komplisere EUs potensielle respons. Prosjektet er ment å gi gass direkte til Tyskland fra Russland. Det er resten av EU og USA lite fornøyde med. De mener det kan styrke Putins maktposisjon i Europa.

Dersom EU kommer mot reaksjoner i lys av Navalnyj, vil det neppe ha stor betydning, mener Wilhelmsen.

– Nei, det tror jeg ikke vil ha virkning på russiske myndigheter, sier hun.

– Dersom Russland får kritikk, kommer russiske ledere til å se fullstendig bort fra den. Tvert imot vil de si at saken er et indre anliggende, og at andre land ikke bør blande seg inn.