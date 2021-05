Sverige var et av de fredeligste landene i Europa. Nå topper de den svært negative statistikken.

I løpet av åtte år har situasjonen gått fra vondt til verre for svenskene. Svensk kriminolog peker på tre grunner til hvorfor.

Politiets kriminalteknikere undersøker kulehull ved Lantmannsgatan i Malmö, hvor en mann ble skutt og drept på en parkeringsplass i 2017. Foto: Johan Nilsson, TT / NTB

7 minutter siden

Mens Sverige siden midten av 2000-tallet har opplevd en økning i dødelig vold med skytevåpen, kan ingen andre europeiske land vise til den samme utviklingen. Tvert om: De fleste andre steder går tallene nedover.

Mens de fleste vesteuropeiske land nådde toppen for drap med skytevåpen på 80- og 90-tallet, endret det seg for Sverige i 2013. Det kommer frem av en ny rapport fra Brottsförebyggande rådet (Brå), et statlig organ som gir svenske politikere og beslutningtakere råd for hvordan de skal bekjempe kriminalitet.