Diktatoren omdirigerte et fly. Resultatet kan overraske.

MOSKVA (Aftenposten): Dette er fem mulige konsekvenser av den statlige flykapringen som rystet verden.

Aleksandr Lukasjenko har klamret seg til makten i Hviterussland i 27 år. Nå er han mer isolert enn noen gang, mener analytiker. Foto: Vasily Fedosenko, Reuters/NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

29. mai 2021 18:40 Sist oppdatert nå nettopp

Det er nok ikke mange som hadde trodd for to uker siden at en 26 år gammel regimekritiker fra Hviterussland skulle bli verdensnyheter.

Meldingene om utallige arrestasjoner, vold og undertrykkelse har flommet ut av Hviterussland siden i fjor sommer. Bare i begynnelsen var det internasjonale nyheter. Den siste uken har navnet Roman Protasevitsj vært på alles lepper. Det sier sitt om hvor spektakulær hendelsen 23. mai var: