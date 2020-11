Trump vinner i flere vippestater. Men Biden har snudd én viktig rød stat.

Donald Trump stikker trolig av med seieren i delstatene Florida, Nord-Carolina og Ohio. Han må ha alle tre for å henge med. Men Joe Biden vant Arizona.

Trump-tilhengere på valgvake utenfor Orlando i Florida venter spent på resultatene. Allerede før de siste valglokalene hadde stengt i delstaten, pekte pilene Trumps vei der. Det gledet den lokale Trump-imitatoren. Foto: Stein Bjørge

4. nov. 2020 00:24 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag morgen norsk tid er sannsynligheten stor for at Donald Trump vinner i en rekke viktige vippestater.

Amerikanske medier som New York Times og Fox News har allerede utpekt Trump som vinner i Florida, Ohio, Iowa og Texas.

Rundt klokken 09 norsk tid melder nyhetsbyrået AP imidlertid at Joe Biden har vunnet Arizona.

Biden har dermed klart å snu en tradisjonelt rød delstat. Siden andre verdenskrig har Arizona støttet en Demokratisk presidentkandidat kun to ganger. Den siste var Bill Clinton i 1996.

I tillegg har Biden vunnet Maine og Minnesota, ifølge New York Times.

I vippestaten Georgia leder Trump stort i opptellingen med fire av fem stemmer talt opp. Lenge har de store mediene spådd at delstaten vil gå til Trump. Men i 06-tiden norsk tid snudde prognosen til The New York Times.

Avisen spår nå Biden-sier, med svært knapp margin. Forklaringen er at svært mange stemmer gjenstår å telle i storbyområdet i og rundt Atlanta, hvor det er ventet at Biden gjør det godt. Men det vil ta en stund før svaret kommer. Opptellingen har tatt pause for natten, melder CNN.

Velgere i Atlanta, i likhet med mange andre steder, måtte stå i kø på valgdagen. Over hele USA meldes det om høy valgdeltagelse i år. Men det vil ta en liten stund for alle stemmer fra Atlanta-området er talt opp. Foto: John Spink, Atlanta Journal-Constitution via AP, NTB

Trump hintet om valgfusk

Klokken 08.21 norsk tid gikk president Donald Trump på talerstolen i Det hvite hus. Der kom han med flere uklare påstander om valgseier og fusk.

– Dette er en stor svindel mot det amerikanske folk. Det er en ydmykelse for landet vårt, sa Trump.

Han gikk langt i å antyde at republikanerne har vunnet i en rekke stater der opptellingen fortsatt pågår.

– Vi gjorde oss klare til å vinne dette valget. Ærlig talt, vi vant dette valget, sa Trump.

Han varslet også at han vil gå til høyesterett for å stoppe den videre opptellingen av poststemmer.

En drøy time tidligere talte Biden til sine tilhengere i Delaware. Han manet til tålmodighet:

– Jeg er her for å fortelle dere i kveld at vi tror vi er i rute til å vinne dette valget, sa Biden, og la til:

– Det er ikke over før hver eneste stemme er talt.

Cubanske velgere valgte Trump

På målinger i forkant av valget ledet utfordreren Joe Biden i Florida. Det anerkjente meningsmålingsnettstedet FiveThirtyEight har anslått at Biden med 69 prosent sannsynlighet ville vinne Florida. Også i Nord-Carolina spådde nettstedet Biden-seier (med 64 prosent sannsynlighet).

Trump-seieren i Florida ble feiret med cubanske flagg i Miamis gater. De mange eksilcubanerne og deres etterkommere bidro til seieren, viser foreløpige tall. Foto: Marco Bello, Reuters

Det kan se ut som Biden har gjort det dårligere enn ventet i områder i og rundt storbyen Miami. Her har mange innbyggere latinamerikansk bakgrunn, spesielt fra Cuba. Det har ikke målingene klart å fange opp.

«Hvis det kan være til noen trøst for Biden, så venter vi ikke at dette skal gjenta seg i resten av landet, påpekte valgekspert Nate Cohn fra The New York Times midtveis i natt.

Mange steder i USA har Trump gått frem der det er et flertall latinamerikanske velgere, viser tall fra ferdig opptalte kretser.

Fakta Derfor var Florida og Nord-Carolina så viktige Resultatene i de to delstatene kommer raskt. I flere andre vippestater kan det ta flere dager eller i verste fall uker før man kan si noe om utfallet. Florida har 29 valgmannsstemmer, mens Nord-Carolina har 15. Uten disse to delstatene, vil det være omtrent umulig for Trump å samle de nødvendige 270 valgmannsstemmene han trenger for å få et flertall. Vis mer

«Trump girl» Lisa Auston (i midten) har banket på 1000 dører i Seminole i Florida den siste måneden, forteller hun til Aftenposten. Foto: Stein Bjørge

Kan ta flere dager i viktige delstater

Både Nord-Carolina og Florida ligger på østkysten og stengte derfor valglokalene tidlig norsk tid. I begge delstater ble stemmer, også poststemmene, talt fortløpende.

Kontrasten er stor til de viktige delstatene i rustbeltet: Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. I Wisconsin kan resultater komme midt på dagen onsdag norsk tid, mens Michigan og Pennsylvania kan ta lang tid.

Fakta Dette er en valgmannsstemme I USA er det ikke direkte valg av presidenten. For kandidatene gjelder det derfor å få flest stemmer i hver av de 50 delstatene. Totalt er det 538 valgmenn som skal fordeles i delstatene. I nesten alle er det slik at den som får flest stemmer, får alle valgmannsstemmene. Disse 538 velger deretter president. For å vinne må man få minst 270 valgmenn. Dersom det blir likt, med 269 hver, er det en avstemning i Kongressen som vil avgjøre utfallet. Hver delstat har minst tre valgmannsstemmer. Hovedstaden Washington, D.C. har også tre valgmannsstemmer, selv om området ikke har status som en delstat. California har størst befolkning. Derfor er det de som har flest valgmannsstemmer (55). Vis mer

Både disse og flere andre delstater vil bruke lang tid på å telle opp alle stemmene som er blitt sendt med posten. Derfor kan det ta flere dager før vi får endelig bekreftet at en av kandidatene har passert det nødvendige antallet valgmannsstemmer.

Det er en stor kontrovers på gang om hvorvidt man skal telle med stemmer som er postlagt innen valgdagen, men som kommer frem med posten først noen dager senere.

Republikanerne mener man bare skal telle med stemmer som kommer inn før valgdagen. Donald Trump har allerede varslet at han kan komme til å bringe saken inn for Høyesterett, der det nå er seks konservative blant de ni dommerne.

Chris Fagan (58) klarer ikke se for seg fire nye år med Trump som president. – Jeg har ingen plan B hvis Biden taper. Vi har en gal mann i Det hvite hus, og jeg kan ikke se for meg fire år til med dette, sier Fagan. Foto: Nora Savosnick

Også valgdagen og -kvelden var det høy temperatur mange steder, som i Houston i delstaten Texas. Men det ble ikke meldt om alvorlige voldshendelser. Foto: Go Nakamura, Reuters

Biden trenger bare å vinne der han er favoritt

Nesten alle meningsmålere og de mest anerkjente politiske nettstedene i USA har regnet med at demokraten Joe Biden er klar favoritt i år.

Dette var utgangspunktet før valget, ifølge The New York Times: Joe Biden er så godt som sikret 212 valgmannsstemmer, mens Donald Trump bare kan føle seg sikker på 125 valgmannsstemmer.

Valgentusiasmen har vært ekstra stor i Florida i år, som her i Lake Mary i Orlando. Til siste slutt ble det drevet valgkamp. Foto: Stein Bjørge

Meningsmålerne kan imidlertid ha tatt feil, slik de gjorde i 2016. Men den store forskjellen fra 2016 er at mens det da var mange som var usikre på hvem de skulle stemme på rett før valget, tyder meningsmålingene denne gangen på at bare 2 prosent av velgerne har vært usikre.