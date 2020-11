Trump prøver å forhindre en Biden-seier. Han får motstand fra uventet hold.

Tannhjulene i det amerikanske systemet ser ut til å fungere som de skal. Det er dårlig nytt for Donald Trump.

Trump-tilhengere i Detroit, Michigan prøvde å komme seg inn i ett av lokalene der stemmeopptellingen pågikk på onsdag. Carlos Osorio, AP / NTB

5. nov. 2020 14:15 Sist oppdatert nå nettopp

«Uklart hvorfor». Det var oppsummeringen i en tittel på CNN onsdag morgen, like etter at Donald Trump hadde sagt at han skulle ta årets valgresultat til Høyesterett.

I tiden etterpå er spørsmålet om «hvorfor» fortsatt litt uklart, men spørsmålet om «hvordan» begynner å bli tydelig. Trump og hans støttespillere har levert en rekke søksmål i flere delstater der resultatet fortsatt ikke er spikret.