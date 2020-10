Minst tre drept etter knivangrep ved kirke i Nice – kvinne skal ha blitt halshugget

Tre personer er drept og flere skadd i et knivangrep ved Notre-Dame-kirken i Nice. Ordføreren i byen sier det er et mulig terrorangrep.

Ordføreren i Nice, Christian Estrosi, har twitret om det han kaller et terrorangrep utenfor Nôtre-Dame kirken i hovedgaten i Nice. Foto: Christian Estrosi/Twitter

29. okt. 2020 09:39 Sist oppdatert nå nettopp

En gjerningsmann skal ha drept tre personer i kirken Notre Dame de l`Assomption i Nice i Frankrike. Ifølge Reuters er en kvinne halshugget.

Gjerningsmannen er pågrepet. Ifølge BFMTV er han såret og vei til sykehus.

Dette skjer kort tid etter at en lærer led samme skjebne etter å ha vist de omstridte Muhammed-karikaturene da han underviste om ytringsfrihet.

Omstendighetene rundt det som har skjedd tordag morgen er fortsatt uklare og det foregår nå en politiaksjon rundt kirken Notre Dame de l`Assomption i Nice. Det er ikke kjent om det som har skjedd i dag har noen sammenheng med terrorangrepet mot læreren.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har innkalt til krisemøte. President Emmanuel Macron skal ha meldt at han kommer til Nice, melder ordføreren i byen.

Ifølge reportere på stedet har både militæret og politiet rykket ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av.

Ordføreren i byen Christian Estrosi sa ved 9-tiden at et mulig terrorangrep har funnet sted.

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.

Ordføreren i Nice, Christian Estrosi sammen med politi utenfor Nôtre-Dame kirken i Nice. Foto: Christian Estrosi/Twitter

Like før klokken 10 skrev politiet på twitter at folk ikke måtte få panikk av smellene de hører.

– Smellene dere hører er detonert av politiet på stedet. Ikke få panikk. Situasjonen er under kontroll, skriver politiet.

Hendelsen skjer bare to uker etter at en lærer ble halshugget av en mann. Det skjedde kort tid etter at læreren hadde vist Muhammed-karikaturene i forbindelse med undervisning om ytringsfrihet. President Emmanuel Macron har lovet et nytt oppgjør med islamistiske krefter. Hans forsvar av karikaturtegningene har ført til ny konflikt med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.