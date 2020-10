Minst tre drept etter knivangrep ved kirke i Nice – skal ha skåret over halsen på kvinne

Tre personer er drept i et knivangrep ved Notre-Dame-kirken i Nice. Den mistenkte gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu Akbar» under angrepet.

Medlemmer av den franske politiets elitestyrken RAID på vei inn i kirken Notre- Dame de Nice etter terrorangrepet torsdag morgen. Foto: Valery Hache / AFP

29. okt. 2020 09:39 Sist oppdatert nå nettopp

En gjerningsmann skal ha drept tre personer i og ved kirken Notre-Dame de l’Assomption i Nice i Frankrike. Ifølge Reuters er en kvinne halshugget. Franske medier skriver at hun har fått halsen skåret over. Politiet har ikke kommet med noen bekreftelse av disse opplysningene.

Dette skjer kort tid etter at en lærer led samme skjebne etter å ha vist de omstridte Muhammed-karikaturene da han underviste om ytringsfrihet.

Omstendighetene rundt det som har skjedd torsdag morgen er fortsatt uklare og det foregår nå en politiaksjon rundt kirken Notre-Dame de l’Assomption i Nice. Kirken ligger i Avenue Jean Medicin, hovedgaten i Nice, og ligger i hjertet av byen.

Det er ikke kjent om det som har skjedd i dag har noen direkte sammenheng med terrorangrepet mot læreren. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Ifølge BFMTV ble han skadet under pågripelsen og er sendt til sykehus.

Ordføreren i byen, Christian Estrosi, sier til reportere på stedet at mannen som er mistenkt for ugjerningen, skal ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er stor på arabisk) etter at han ble arrestert.

Avisen Le Figaro skriver, med henvisning til politikilder, at én kvinne ble funnet drept i kirken, mens en annen kvinne ble funnet utenfor, der hun skal ha prøvd å gjemme seg på en bar. Også en mann ble stukket ned og drept. Kvinnen som ble drept inne i kirken, jobbet der, ifølge ordføreren.

Politiet sikret området rundt kirken i sentrum av Nice etter angrepet. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har innkalt til krisemøte. President Emmanuel Macron skal ha meldt at han kommer til Nice i ettermiddag, melder ordføreren i byen.

Ifølge reportere på stedet har både militæret og politiet rykket ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av.

Det var ved 9-tiden torsdag morgen at knivangrepet skjedde. Ordføreren i byen Christian Estrosi sa alt da et mulig terrorangrep har funnet sted.

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.

Ordføreren, som tilhører det konservative partiet Les Républicains, skriver på Twitter at «nok er nok» og at det er på tide å fjerne «islamistisk fascisme fra vårt territorium».

Nice var åstedet for en dødelig terrorangrep på den franske nasjonaldagen 14. juli 2016. Da kjørte en lastebil inn i folkemengden og drepte 86 mennesker.

Ordføreren i Nice, Christian Estrosi, har tvitret om det han kaller et terrorangrep utenfor Notre-Dame kirken i hovedgaten i Nice. Foto: Christian Estrosi/Twitter

Ordføreren i Nice, Christian Estrosi sammen med politi utenfor Notre-Dame kirken i Nice. Foto: Christian Estrosi/Twitter

Like før klokken 10.00 skrev politiet på Twitter at folk ikke måtte få panikk av smellene de hører.

– Smellene dere hører er detonert av politiet på stedet. Ikke få panikk. Situasjonen er under kontroll, skriver politiet.

Under to uker siden lærerdrap

Hendelsen skjer knappe to uker etter at læreren Samuel Paty i en av forstedene til Paris ble halshugget av Tsjetsjenia-fødte Abdullakh Anzorov (18). I forbindelse med undervisning om ytringsfrihet vist Paty frem Muhammed-karikaturer som er blitt trykket i magasinet Charlie Hebdo. Charlie Hebdo-redaksjonen ble angrepet av terrorister i januar 2015 og 12 personer ble drept.

I begynnelsen av uken oppfordret generaldirektøren for det nasjonale franske politiet til årvåkenhet. I et telegram til landets politistyrker skriver han at «Frankrike er målet for en høy og konstant terrortrussel».

Terrorangrep ble storpolitikk

President Emmanuel Macron har lovet et nytt oppgjør med islamistiske krefter. Men hans forsvar av karikaturtegningene er blitt sterkt kritisert av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan har blant annet antydet at Macron må være mentalt forstyrret. Tyrkia og flere av deres allierte land i Midtøsten har oppfordret til boikott av Frankrike. Frankrike har svart med å true med EU-sanksjoner mot Tyrkia.

Stadig tøffere konflikt mellom Frankrike og Tyrkia

Striden mellom Frankrike og Tyrkia gjelder også andre forhold. Frankrike har vært en av de sterkeste støttespillerne til Kypros og Hellas i en pågående konflikt om gassforekomster i det østlige Middelhavet.

Tyrkia og Frankrike er dessuten på hver sin side i krigene i Libya og Nagorno-Karabakh.