Tre drept i knivangrep ved kirke i Nice. Et av ofrene var kirketjener Vincent Loquès.

Tre personer ble drept og flere skadet under et knivangrep i Notre-Dame-kirken i Nice. President Emmanuel Macron kaller det et «islamistisk terrorangrep». Fransk påtalemyndighet bekrefter at en 21 år gammel tunisier er pågrepet.

President Emmanuel Macron kom til Nice fem timer etter knivangrepet som blir etterforsket som et terrorangrep. Foto: Eric Gaillard / Reuters / NTB

29. okt. 2020 09:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Frankrike er under angrep, sa president Emmanuel Macron da han kom til Nice torsdag ettermiddag.

Da han kom til katedralen Notre-Dame de l’Assomption i hjertet av Nice torsdag ettermiddag, takket Macron politi og redningsfolk som hadde kommet til unnsetning morgenen da alarmen gikk.

Kirketjeneren angrepet inne i kirken

Kirketjeneren i den vakre kirken hadde åpnet kirken slik han pleide å gjøre ved 8.30-tiden hver dag. Mannen bodde rett i nærheten og beskyttet kirken «som sitt hjem», forteller folk som kjente ham, til Le Point. Det var fortsatt en god stund til første messe og få til stede.

Politiet holder vakt utenfor kirken torsdag ettermiddag. Foto: Eric Gaillard / Reuters / NTB

I løpet av en drøy halvtime var det blitt åsted for det som president Emmanuel Macron kaller et islamistisk terrorangrep.

Detaljene i hendelsesforløpet er ennå ikke klare. Men ifølge Reuters’ opplysninger fra politikilder, videoovervåking og vitner, angrep en mann bevæpnet med kniv kirketjeneren og skar over strupen på ham.

Kirketjeneren er senere identifisert som Vincent Loquès. Politiker Eric Ciotti har delt et bilde av avdøde på Twitter:

Gjerningsmannen skal også ha skåret over halsen til en eldre kvinne i 70-årene som var i kirken. En annen kvinne, som ble hardt skadet i angrepet, kom seg ut og prøvde å søke dekning i en kafé ved siden av, men døde kort tid senere av skadene.

Medlemmer av den franske politiets elitestyrken RAID på vei inn i kirken Notre- Dame de Nice etter terrorangrepet torsdag morgen. Foto: Valery Hache / AFP

«Si til barna mine at jeg elsker dem», skal kvinnen i 40-årene ha sagt før hun døde, ifølge TV-kanalen BFMTV.

Da noen kom seg inn på et bakeri over veien og ba om hjelp, trodde mannen bak disken knapt det han hørte. Men han kom seg til «nødknappen» som ble installert i et kryss like ved kirken for et år siden og fikk kontakt med politiet. De skal ha vært på stedet i løpet av 30 sekunder.

Politiet har ennå ikke gitt detaljerte opplysninger om hendelsesforløpet.

21-åring tunisier pågrepet

Da politiet kom til stedet, ble den antatte gjerningsmannen skutt og såret og sendt til sykehus. Ordføreren i Nice, Christian Estrosi, sier at den pågrepne ropte «Allahu Akbar» også etter at han var pågrepet. Det første skuddet ble hørt 8.58. 12 minutter senere var det hele over.

Frankrikes statsadvokat for antiterror, Jean-François Ricard, bekreftet under en pressekonferanse torsdag kveld at det var en 21 år gammel tunisier som er pågrepet, men uten å navngi ham.

Gjerningsmannen skal ikke ha hatt på seg identitetspapirer og politiet prøver nå å fastslå identitet hans. Ifølge BFMTV og AFP har mannen oppgitt at kom til Frankrike fra Tunisia i begynnelsen av oktober.

En talsmann for påtalemakten i Tunisia, Mohsen Dali, sier at det ble innledet etterforskning straks identiteten til gjerningsmannen ble kjent. Tunisia fordømmer angrepet i Nice og landets utenriksdepartementet tar i en kunngjøring avstand «fra alle former for terrorisme, ekstremisme og voldsbruk».

Nødetatene på plass utenfor kirken torsdag ettermiddag. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Macron: Øker sikkerheten rundt kirker og skoler

Terrorangrepet skjer midt under en eskalerende koronakrise i Frankrike. Onsdag kveld innførte president Emmanuel Macron ny nedstengning av samfunnet. Torsdag lovet han økt kamp mot en annen type trussel.

– Hvis vi blir angrepet, er det på grunn av våre verdier, våre frihetsverdier og vårt ønske om å ikke gi etter for terror, sa Macron i Nice.

Samtidig ba han franskmenn stå sammen.

Han lovet å øke beskyttelsen både av kirker, andre religiøse steder og av skoler. Macron sier han vil mobilisere 7000 soldater for å «øke årvåkenheten overalt i Frankrike mot terrortrusselen».

Dette er en del av Operasjon Sentinelle som ble iverksatt etter terrorangrepene i 2015. Men nå økes styrken med flere tusen soldater.

Øker beredskapen til høyeste nivå

Ugjerningene etterforskes som terrorhandlinger av det franske antiterrorpolitiet. Statsminister Jean Castex kalte angrepet «feig og barbarisk» i nasjonalforsamlingen i formiddag. Frankrike har nå høynet beredskapen til øverste nivå.

Det skjer bare 13 dager etter at historielæreren Samuel Paty lble halshugget etter å ha vist de omstridte Muhammed-karikaturene da han underviste om ytringsfrihet.

Knivangrepet skjedde i Notre-Dame-kirken i hjertet av Nice. Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS

Forsterker sikkerhet rundt kirken

Det er ikke kjent om det som har skjedde torsdag morgen har noen direkte sammenheng med terrorangrepet mot læreren.

Innenriksminister Gérald Darmanin har nå bedt om forsterket årvåkenhet rundt kirker og kirkegårder, og spesielt i forbindelse med allehelgensdag denne helgen. Han advarer mot enhver handling som kan etterligne det som nå har skjedd, melder Le Point.

Politiet sikret området rundt kirken i sentrum av Nice etter angrepet. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Ber muslimer avlyse

Torsdag skjedde det flere dramatiske hendelser. Ved 12-tiden kom det også melding om at en mann med kniv var skutt og drept av politiet etter å ha truet forbipasserende i byen Avignon. Ifølge en radiostasjon skal også han ha ropt «Allahu Akbar». Ved Frankrikes konsulat i den saudiarabiske byen Jeddah ble en sikkerhetsvakt skadet i et knivangrep. Senere på ettermiddagen ble en afghansk mann bevæpnet med kniv pågrepet i byen Lyon.

En rekke land både i Europa og i Midtøsten har fordømt angrepene. Det samme har flere trossamfunn i Frankrike. Det muslimske rådet i Frankrike ba muslimer om å avstå fra feiring av profetens Muhammeds fødselsdag, en feiring som skulle skje torsdag.

– Nok er nok

Nice var også åstedet for en dødelig terrorangrep på den franske nasjonaldagen 14. juli 2016. Da kjørte en lastebil inn i folkemengden og drepte 86 mennesker.

Nice-ordfører Christian Estrosi, som tilhører det konservative partiet Les Républicains, var tidlig på åstedet. Han skriver på Twitter at «nok er nok» og at det er på tide å fjerne «islamistisk fascisme fra vårt territorium».

Ordføreren i Nice, Christian Estrosi, har tvitret om det han kaller et terrorangrep utenfor Notre-Dame kirken i hovedgaten i Nice. Foto: Christian Estrosi/Twitter

Under to uker siden lærerdrap

Hendelsen skjer knappe to uker etter at læreren Samuel Paty i en av forstedene til Paris ble halshugget av Tsjetsjenia-fødte Abdullakh Anzorov (18). I forbindelse med undervisning om ytringsfrihet vist Paty frem Muhammed-karikaturer som er blitt trykket i magasinet Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo-redaksjonen ble angrepet av terrorister i januar 2015 og 12 personer ble drept.

Læreren Samuel Paty ble halshugget etter at han viste tegninger av Muhammed. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

I begynnelsen av uken oppfordret generaldirektøren for det nasjonale franske politiet til årvåkenhet. I et melding til landets politistyrker skriver han at «Frankrike er målet for en høy og konstant terrortrussel».

Terrorangrep ble storpolitikk

President Emmanuel Macron har lovet et nytt oppgjør med islamistiske krefter. Men hans forsvar av karikaturtegningene er blitt sterkt kritisert av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan har blant annet antydet at Macron må være mentalt forstyrret. Tyrkia og flere av deres allierte land i Midtøsten har oppfordret til boikott av Frankrike. Frankrike har svart med å true med EU-sanksjoner mot Tyrkia.

Stadig tøffere konflikt mellom Frankrike og Tyrkia

Striden mellom Frankrike og Tyrkia gjelder også andre forhold. Frankrike har vært en av de sterkeste støttespillerne til Kypros og Hellas i en pågående konflikt om gassforekomster i det østlige Middelhavet.

Tyrkia og Frankrike er dessuten på hver sin side i krigene i Libya og Nagorno-Karabakh.

Torsdag ettermiddag fordømte det tyrkiske utenriksdepartementet angrepet og sier at de står solidarisk sammen med det franske folk. Også Storbritannias statsminister Boris Johnson, EU-president Ursula von der Leyen og Nederlands statsminister Mark Rutte fordømmer alle knivangrepet og sier at Frankrike ikke er alene.