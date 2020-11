Tysk sykepleier siktet for drapsforsøk på pasienter

Tysk politi har pågrepet en sykepleier for drapsforsøk etter at han skal ha gitt overdoser til minst tre pasienter, for deretter å redde dem fra døden.

NTB-AFP

– Han satte pasientenes liv i fare slik at han senere kunne bli sett på som en briljant redningsmann, sa påtaleansvarlig Anne Leiding onsdag.

Det var en lege ved sykehuset i München, der den mistenkte mannen hadde vært ansatt som sykepleier siden juli, som varslet om saken søndag. Politiet er nå i gang med å etterforske alle potensielt mistenkelige hendelser som kan ha funnet sted mens han var på vakt.

Den 24 år gamle sykepleieren ble pågrepet mandag og siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade. Han avviser anklagene.

I fjor ble en annen tysk sykepleier, Niels Högel, dømt til fengsel på livstid for drap på 85 pasienter.