47-åring pågrepet etter terrorangrepet i Nice

Politiet mener en 21-årig tunisier sto bak, men har nå også pågrepet en mann de mener var i kontakt med ham før angrepet og ga ham en telefon.

Foto: Daniel Cole / AP

Ingeborg Moe Journalist i utenriksredaksjonen

30. okt. 2020 08:24 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert

Reuters melder at en 47-åring er i varetekt og blir forhørt av politiet. Mannen er mistenkt for å ha hjulpet gjerningspersonen og vært i kontakt med ham kvelden før angrepet. Ifølge avisen Nice Matin skal han gitt ham en telefon.

Torsdag morgen ble tre mennesker drept i Notre-Dame-kirken i Nice. En eldre kvinne ble halshogget, og en kirketjener i 50-årene fikk strupen skåret over. I tillegg ble en kvinne i 40-årene drept.

Kom til Frankrike i oktober

Politiet skjøt gjerningsmannen under pågripelsen. Han ligger nå på sykehus. Torsdag kveld bekreftet fransk politi at han er 21 år gammel, fra Tunisia og kom til Frankrike i begynnelsen av oktober. Han skal ha tatt seg til Europa via den italienske øya Lampedusa og kommet til Frankrike etter at han ble utvist derfra.

Det er ikke kjent om han hadde noen forbindelse til noen terrororganisasjon eller om han oppgitt noe motiv.

Mannen ropte «Allahu Akbar», Gud er størst på arabisk, under angrepet og etterpå.

Innenriksminister Gérald Darmanin frykter flere angrep. Han sier at Frankrike er i krig mot islamistisk ideologi. Foto: GONZALO FUENTES, REUTERS/NTB

Innenriksministeren: Vi er i krig

President Emmanuel Macron kalte det et islamistisk terrorangrep. Det er bare to uker siden en lærer ble halshugget etter å ha vist Muhammed-karikaturer i en time om ytringsfrihet.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin frykter flere angrep. Han sier at Frankrike er i krig mot «islamistideologi» og at «vi er i en krig mot en fiende er både en ytre fiende og en indre fiende».

Han sa at Frankrike ikke er i krig med en religion, men et ideologi.

– Vi må forstå at det har vært og vil bli flere slike hendelser som denne grusomme angrepet, sa Dermanin.