Amerikanske selskaper slår tilbake mot abortlover

Millioner av kvinner mister retten til abort i USA. Kampen for å hjelpe dem er i full gang.

Walt Disney var tidlig ute med å tilbyd støtte til ansatte som må reise til andre stater for å ta abort.

3. juli 2022 12:43 Sist oppdatert 14 minutter siden

Amerikanske kvinner som krysser statsgrenser for å ta abort, må beskyttes fra å bli arrestert. Det sa USAs president Joe Biden tidligere denne uken.

Ingen lover forbyr i dag kvinner å forlate en stat med abortforbud for å gjennomføre inngrepet i en annen. Men Biden tror stater vil forsøke å arrestere slike abortflyktninger.

– Jeg tror ikke folk tror det kommer til å skje. Men det kommer til å skje, sa Joe Biden i et virtuelt møte med demokratiske guvernører på fredag.

Uttalelsen sier mye om hvor landet har havnet etter at høyesterett fjernet den føderale retten til abort 24. juni.

Mens den konservative høyresiden jubler over abortforbudene som er på vei, gjør andre det de kan for å hjelpe dem som rammes.

Selskaper inn i kampen

Walt Disney var blant de første.

Få timer etter avgjørelsen sa selskapet i en uttalelse til Washington Post at de «er klar over effekten av dagens avgjørelse, og skal fortsatt sørge for å tilby god tilgang til rimelig og god behandling for alle våre ansatte».

Underholdningskjempen har 80.000 ansatte i Florida, hvor abort etter uke 15 kan bli ulovlig dersom statens konservative høyesterett godkjenner forbudet.

Syv stater har allerede fått på plass lover som forbyr de aller fleste former for abort, mens ti stater har slike lover på trappene. Fire stater har eller vil drastisk stramme inn på innbyggernes mulighet til å ta bort.

Demonstranter utenfor Kentuckys eneste abortklinikk i 2020. Etter avgjørelsen i høyesterett har staten innført en lov som forbyr alle aborter, men denne er foreløpig blokkert av en dommer.

En oversikt fra The Guardian viser hvordan kvinner i enkelte stater nå må reise 800 kilometer for å nå nærmeste abortklinikk.

Disney er ikke alene om å tilby økonomisk hjelp til slike reiser. Lignende løfter er gitt til ansatte i Facebook, Instagram, Amazon, Ikea, Microsoft, Mastercard og en rekke andre selskaper.

Teknologisk ransaking

Når millioner av amerikanske kvinner mister retten til abort i sin hjemstat, oppstår mange spørsmål. Vil flere bestille abortpiller i posten? Hvor mange steder vil også dette bli ulovlig? Kommer staten til å ransake post eller gjennomsøke telefoner i jakten på bevis?

Det er nok av andre avslørende apper og digitale spor. En rekke teknologiselskaper har de siste ukene måttet svare på hvordan de vil respondere hvis myndighetene krever data utlevert fra etterforskere som jakter abort-lovbrytere.

Fredag uttalte Google at de vil slette slike besøk fra lokasjonshistorikken til brukere. Selskapet får daglig hundrevis av ransakingsordrer som ber dem utlevere personlige data, ifølge Washington Post.

I sosiale medier blir kvinner oppfordret til å slette fertilitets-apper med informasjon om deres menstruasjonssyklus. Slike apper er blitt kritisert for å lagre svært sensitiv informasjon.

Noen av dem lagrer sine data i Europa. Men det er ingen garanti mot utlevering til amerikanske myndigheter, sier Lucie Audibert, en advokat for organisasjonen Privacy International til The Guardian.

– Når det gjelder legitime rettslige forespørsler fra amerikanske myndigheter, så retter europeiske selskaper seg vanligvis etter dette, sier Audibert.