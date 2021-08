Orkanen Ida: Guvernøren i Louisiana har foreløpig «flere spørsmål enn svar» om situasjonen.

En million mennesker er uten strøm etter Idas herjinger. Det kan ta flere uker før den er tilbake.

Fran Tribe og hunden Dave sitter utenfor sitt ødelagte hus i byen Houma.

44 minutter siden

Søndag traff uværet Ida land i Louisiana i USA.

Orkanen har ført med seg enormt kraftige vindkast, flom og bølger som skyllet langt innover land over store deler av kysten i delstaten Louisiana, ifølge National Hurricane Center.

Ida er den femte kraftigste orkanen som noen gang har rammet fastlands-USA. Omkring én million mennesker er uten strøm.

– Elektrisitet er praktisk talt ikke-eksisterende for flesteparten sørøst i Louisiana, sier guvernør John Bel Edwards til CNN.

I noen områder kan det ta opptil en måned før den er tilbake.

– Mens 90 prosent av kundene vil få den tilbake tidligere, bør kunder i de hardest rammede områdene planlegge for en lengre periode uten strøm, sier sjef for strømselskapet Entergy New Orleans, Deanna Rodriguez.

Nedlagte kraftledninger og ufremkommelige veier er stikkord for situasjonen i New Orleans.

Vil få sykehusene tilbake i drift

Under en pressekonferanse sa Edwards at han foreløpig har flere spørsmål enn svar om situasjonen.

– Jeg kan ikke si når strømmen skal gjenopprettes. Jeg kan ikke si når alt skal ryddes opp og reparasjoner skal utføres. Men jeg kan si at vi kommer til å jobbe hardt hver dag for å levere så mye hjelp vi kan.

Mange sykehus sliter med å ta vare på pasienter i kjølvannet av stormen. Mandag ble fire sykehus i Louisiana ble evakuert.

Edwards mener det viktigste nå er at sykehusene kommer tilbake i drift, slik at pasienter kan få behandlingen de trenger.

Vind og regn fra orkanen Ida blåser av taket på Lady Of The Sea sykehus i Galliano i Louisiana søndag. Totalt er fire sykehus evakuert i delstaten etter at orkanen traff land.

Minst fire personer har så langt mistet livet i Louisiana og nabostaten Mississippi, men det er fare for at antall døde vil stige betraktelig i dagene som kommer.

Byen Houma hardt rammet

Den lille byen Houma i Louisiana er et av de hardest rammede områdene. Der hadde orkanen vind opp mot 225 kilometer i timen.

Sheriff Tim Soignets sier til VG at orkanen har resultert i enorme ødeleggelser i byen som huser omkring 30.000 innbyggere. Vannledningene har røket, byen er uten strøm og svært mange har mistet sine hjem.

– Dette har vært like intenst, om ikke verre enn Katrina, sier han.

Uværet Katrina rammet Louisiana og Mississippi for 16 år siden, noe som resulterte i over 1800 dødsfall.

Jeremy Hodges klatrer på siden av familiens ødelagte garasje. Den ble revet i filler av orkanen Ida som herjet i byen Houma mandag.

Flere eiendommer i Galliano i Louisiana er skadet etter stormflo. Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy.

«Totalt mangel på tjenester»

Nedlagte kraftledninger og ufremkommelige veier har også ført til at redningsarbeidere innstendig ber om at evakuerte innbyggere må bli hvor de er og ikke komme tilbake.

Redningstjenesten NOLA i New Orleans skriver på Twitter at byen har «totalt mangel på tjenester.»

Politiet i Louisiana har også advart strandede innbyggere om at det kan være vanskelig å gi dem hjelp i en god stund fremover.

Dette skyldes blant annet at politi og redningsmannskap fremdeles ikke har tilgang til bestemte områder på grunn av at veier er blokkert av trær, vann og kraftledninger som er falt ned.

Les også Orkanen Ida herjer i Louisiana. Over én million mennesker står uten strøm.

Ifølge nyhetsbyrået AP er 3600 ansatte i Federal Emergency Management Agency (FEMA) utplassert til Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi og Texas for å hjelpe til.

I går reddet de 671 personer sammen med den lokale redningstjenesten.