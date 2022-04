Henrettelser, voldtekter og trusler mange steder i Ukraina. Dette forteller øyenvitner om den russiske okkupasjonen.

Bildene fra Butsja har gått verden rundt. Nå forteller ukrainere om grusomheter i andre okkuperte byer og landsbyer. Vi advarer om sterke inntrykk i denne saken.

63 år gamle Nina Banina sier til Reuters at russiske soldater tvang naboene hennes ut av leilighetene sine da de inntok Trostjanets.

6. apr. 2022 08:29 Sist oppdatert nå nettopp

Døde mennesker i gatene. Mange av dem har ligget slik i flere uker. Noen er drept i det som later til å være rene henrettelser.

Bildene fra Butsja er blitt det fremste eksempelet på russisk brutalitet i Ukraina. Men langt fra det eneste.

Tirsdag skrev flere medier om borgermesteren Olha Sukhenko i landsbyen Motyzjyn, like vest for Kyiv. Hun ble funnet henrettet i en grav. Ved siden av henne lå ektemannen og sønnen deres. The Wall Street Journal har publisert bilder av graven de ble funnet i. Avisen skriver at drapene er blitt et symbol på de russiske styrkenes brutalitet.

Dette bildet viser hvordan de de drepte ble kastet ned i en grop i Motyzjyn.

De siste dagene og ukene har flere øyenvitner fortalt om livet i okkuperte byer og landsbyer. De forteller om drap, voldtekter og henrettelser. Dette er noen av historiene.

Barn truet med kniv

Det bodde rundt 20.000 mennesker i byen Trostjanets før russerne inntok den på krigens første dag. Byen ligger nordøst i Ukraina, og var okkupert av fiendtlige styrker i en drøy måned fra 24. februar.

Soldatene fortalte innbyggerne at de var der for å «frigjøre» byen. Vladimir Putin har sagt at et av målene med krigen er å «denazifisere» Ukraina. Soldatene okkuperte byen fordi fremgangen mot Kyiv gikk saktere enn ventet. Resultatet ble en by der mye av bebyggelsen er ødelagt. Flere av byens innbyggere flyktet. Rundt 20 mennesker ble drept.

The New York Times har snakket med 12 øyenvitner i byen om tiden under russisk okkupasjon. De forteller blant annet om episoder der:

Her bærer innbyggere i Motyzjyn på et lik av en kvinne som skal ha blitt drept av russiske soldater.

Barn skal ha blitt truet med kniv.

Soldater skal ha tvunget en eldre kvinne til å drikke store mengder alkohol.

En eldre mann ble funnet banket opp i en grøft. Han var dekket av menneskelig avføring.

Ransakinger, konfiskering av personlige eiendeler og okkupasjon av private hjem.

En rekke bortføringer, særlig av unge menn. Ifølge det lokale politiet, har det kommet 15 meldinger om savnede personer.

En lege i byen forteller om en innbygger som ble torturert til døde. Hendene og føttene var bundet, tennene trukket ut av munnen og fjeset vansiret.

Ifølge øyenvitnene avisen har snakket med, tiltok grusomhetene da de russiske troppene ble byttet ut med separatister fra de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Sivile går gjennom de ødelagte gatene i Trostjanets. Byen var under russisk okkupasjon i over én måned, før den ble frigjort 26. mars.

Øyenvitne forteller om voldtekt

Irpin er en liten by med rundt 40.000 innbyggere, som ligger omtrent tre mil vest for Kyiv. I dag er flere deler av byen lagt i ruiner.

Da russerne inntok byen 6. mars, plyndret de byen, skriver The Washington Post. Før det hadde ukrainske styrker ødelagt en viktig bro langs veien til Kyiv, for å hindre russernes fremmarsj. I samme slengen ødela de befolkningens beste fluktrute mot vest.

Britiske ITV News har intervjuet et øyenvitne som forteller om drap på to menn, som ble skutt av russiske soldater da de gikk ut av et hus der flere folk gjemte seg. Soldatene skal ha tvunget menneskene i huset til å kle av seg, før de banket dem opp. Et annet vitne forteller gråtende om at russiske soldater voldtok en 15 år gammel jente.

Ingen av disse historiene er verifisert av uavhengige kilder. Kreml nekter fortsatt for at russiske styrker har skadet og drept sivile.

60-årslag ble begravelse

Lotskyne er en landsby sør i landet som er mest kjent for landbruk, med snaut 2000 innbyggere. Russerne tok seg tidlig inn i landsbyen og områdene rundt.

Russiske soldater skal ha bedt folk om å identifisere nazistene i nabolagene, skriver The Washington Post. Soldatene skal ha sagt de var ute etter «banderiter», en gruppe ukrainske høyreekstreme som ble kjent under andre verdenskrig.

Også her skal menn ha blitt bortført. En kvinne forteller til avisen at hennes ektemann ble tatt av soldater. Han ble anklaget for å være sympatisør med Azov-regimentet, en beryktet bataljon kjent for sine høyreekstreme holdninger. Russerne dro fra landsbyen 18. mars. Ektemannens grav ble funnet dagen etter. Kvinnenes naboer så armen hans stikke ut av jordhaugen som dekket resten av kroppen.

Kvinnen hadde planlagt et 60-årslag for ektemannen. Det er nå blitt en begravelse, blir avisen fortalt.

Disse korsene er satt opp på en massegrav utenfor Irpin, for å minnes drepte sivile.

Mishandling og vold

The Washington Post skriver i samme sak om byen Mykolajiv, sør i Ukraina. Det har lenge vært harde kamper om byen, som er antatt å være et viktig strategisk mål for russerne.

Da russerne ikke klarte å bryte gjennom byens forsvar, stormet de Lotskyne og en rekke andre omliggende landsbyer. Der var de i 10 dager. Innbyggere fra noen av disse landsbyene forteller til avisen at de ble terrorisert av de russiske styrkene. De forteller om mishandling og vold mot ubevæpnede sivile.

Soldatene brøt seg inn i butikker og stjal varer og forsyninger. Flere private hjem ble overtatt for å huse soldater.

Det samme skal være tilfellet i landsbyen Kasjpero-Mykolaivka, snaut 5 mil unna. Flere tusen soldater invaderte landsbyen. De skal ha tvunget menn opp mot vegger og avhørt dem om uregistrerte våpen. Personene som svarte ja, ble slått og banket opp. «Du kunne høre skrikene deres», sier en kilde til avisen.

Også i disse landsbyene skal russerne ha vært på jakt etter ukrainske nasjonalister. Flere skal ha blitt spurt om hvor «nazistene kledd i svart» gjemte seg i nabolaget.

Flere dokumenterte brudd

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter er minst 1480 sivile bekreftet drept i løpet av krigen. Av disse er det 123 barn. 2195 mennesker er såret.

Dette er bare tallene FN har klart å få bekreftet. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

Søndag publiserte Human Rights Watch en rapport med flere krigsforbrytelser de har dokumentert mellom 27. februar og 14. mars. De peker på voldtekter, henrettelser, trusler om henrettelser og plyndringer.

Human Rights Watch er klare på at tilfellene de har dokumentert, er klare krigsforbrytelser.

– Disse sakene er ubeskrivelig, bevisst grusomhet og vold mot ukrainske sivile, sier organisasjonens Europa-direktør Hugh Williamson.

