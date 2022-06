Professor: Slaget om Donbas kan endre verdenshistorien

Slaget om Donbas-regionen i Ukraina kan bli ett av de avgjørende slagene som endrer verdenshistorien, mener den amerikanske professoren Michael Mandelbaum.

Kriger endrer historien, og enkeltslag kan definere kriger. Mandelbaum, som er direktør for det utenrikspolitiske instituttet ved Johns Hopkins-universitetet, skriver i en kronikk, som er sendt til NTB, at slaget om Donbas kan være et slikt avgjørende slag.

– Hvis den russiske hæren lykkes, vil den styrke sitt grep om en betydelig del av et naboland og kanskje bruke den som base for et nytt forsøk på å erobre hele Ukraina. Eller de kan bli oppmuntret til å invadere andre naboer, skriver Mandelbaum.

– Hvis de ukrainske styrkene vinner, vil de på den andre siden ikke bare ha reddet landet, de vil ha gitt et kraftig, muligens fatalt, slag til Vladimir Putins mål om å endre sikkerhetssituasjonen i Europa etter den kalde krigen, skriver Mandelbaum.

Han sammenligner slaget om Donbas med slaget ved Gettysburg i USAs borgerkrig, med slaget om Atlanterhavet i andre verdenskrig og med slaget ved Yorktown i uavhengighetskrigen.

– Kontrollerer Sievjerodonetsk

Ett av de store slagene i Donbas-regionen står nå om Sievjerodonetsk i Luhansk fylke. Der har russerne i stor grad tatt kontroll over mesteparten av industribyen, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin oppdatering torsdag morgen.

– Dette har ikke skjedd uten kostnader. Russiske styrker er blitt påført tap, skriver britene.

Ifølge deres analyse vil det være avgjørende for russerne å komme seg over Siverskyj Donets-elven for å sikre seg kontroll over Luhansk. Elvebredden er kontrollert av ukrainske styrker på de avgjørende stedene, og broer er ødelagt, heter det.

– Det er sannsynlig at Russland vil trenge minst en kort taktisk pause for å gjøre klar for elvekryssingen og betydelige angrep inn i Donetsk fylke, der ukrainerne har forberedt forsvarsstillinger. De vil da risikere å miste momentumet de har bygget den siste uken, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Samtidig har flere påpekt at det kan være en feilvurdering av russerne å konsentrere sine styrker i Sievjerodonetsk.

– Russisk frykt

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin siste analyse om krigen at russiske forsvarsblogger slår alarm om at Ukraina nå lykkes i motoffensiver andre steder ettersom de russiske styrkene prioriterer Sievjerodonetsk.

Ifølge tankesmia er det et økende antall russiske forsvarsblogger som skriver om ukrainske motoffensiver. Bloggeren Dmitrijev, som har over 100.000 følgere, skriver på Telegram at Ukraina nå kan påføre russiske styrker smertefulle tap i Kherson, Kharkiv og Zaporizjzja ettersom det ikke er nok russiske styrker igjen i de områdene.

Den tidligere FSB-offiseren og bloggeren Igor Girkin skriver at ukrainske styrker vil utnytte den russiske svakheten i Kherson.

Samtidig er det frykt på russisk side for at befolkningen i Luhansk, som er del av Donbas, skal reise seg opp mot invasjonsmakten. Det russiske innenriksdepartementet sender nå spesialutsendinger dit for å øke tilstedeværelsen i frykt for at folk skal la seg verve til motstandskamp, skriver en russisk Telegram-kanal.

Ukrainsk etterretning hevder også at russiske styrker flyttes til byer som ligger langt unna fronten, noe som blir sett som et tegn på at de forbereder seg på et opprør fra folket i Luhansk.

Demokratiets arsenal

Mandelbaum mener mye ligger til rette for ukrainsk seier både i Luhansk og resten av Donbas. Han viser til at USA og de allierte vant kampen om Atlanterhavet på grunn av overlegen teknologi.

– Og det er den overlegne militære teknologien USA og Nato gir Ukraina som vil gjøre at de kan kjempe mot Russland. I den pågående krigen spiller USA rollen som president Franklin D. Roosevelt kunngjorde: At vi er demokratiets arsenal, skriver professoren.

– Hvis kampen om Donbas blir en suksess for Ukraina, vil det være våpen fra USA og Nato som støtter motet og kløkten til de ukrainske styrkene, som gjorde det mulig, skriver Mandelbaum.