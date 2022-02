I 50 år har de villet ha tilbake hjemmet sitt. Nå tar de loven i egne hender.

Som «frigjøringshær» virker de ganske uskyldige. Men cruisebåten fra Mauritius kan skape store, internasjonale bølger.

Diego Garcia er den største av Chagosøyene, USA har en marinebase der.

42 minutter siden

Egentlig er det en slags krigserklæring. Mandag morgen heiste Jagdish Koonjul Mauritius’ flagg på en strand i Det indiske hav. Koonjul er sitt lands ambassadør til FN.

– Vi utfører den symbolske handlingen det er å heise flagget. Det har britene gjort mange ganger for å etablere kolonier. Men vi gjør det for å få tilbake det som alltid har vært vårt, sa han.

Koonjul kom med det lille cruiseskipet Bleu de Nimes, sammen med en «frigjøringshær» forkledd som forskere. Det er første gang et skip fra Mauritius besøker øyene uten å be om tillatelse fra britene først.

Stranden de hadde valgt, ligger på Peros Banhos, en ubebodd palmeøy som er en del av Chagosøyene.

Hjem etter 50 år

– Dette er et stort øyeblikk, sa Olivier Bancoult til BBC.

Han falt på kne og kysset sanden.

Da han reiste seg var det med et klart budskap til Storbritannia.

– Vi er født her, hvordan kan de nekte oss retten til å være her?

Olivier Bancoult har aldri gitt opp håpet om å få komme hjem til øya han ble født på. Her fra en protest i London i 2008.

For første gang på 50 år var Bancoult og fire andre tilbake på øyene der de ble født.

På begynnelsen av 1970-årene ville USA ha en base midt i Det indiske hav. Britene tilbød dem å bruke Chagosøyene.

De rundt 2000 innbyggerne ble fraktet vekk med tvang. Noen ble boende på Mauritius, andre ble flyttet til England.

Siden har øygruppen vært stengt for alle andre enn de som jobber på basen. Den fikk også nytt navn, «British Indian Ocean Territories».

Fakta Chagosøyene Et arkipel i Det indiske hav, ca. 500 km sør for Maldivene. Det består av 65 øyer. Historisk ble de kalt «Oljeøyene», ikke på grunn av petroleum, men palmeolje. Landoverflaten er bare 63 kvadratkilometer. Av disse er to tredjedeler Diego Garcia. Her ligger en stor amerikansk marinebase. I 1814 ble øyene britisk koloni, etter Frankrikes tap i Napoleonskrigene. Mauritius hevder at øyene alltid har vært deres og derfor skulle fulgt med da Mauritius ble selvstendig i 1968. Vis mer

Kampen om Chagosøyene har vart i 50 år. Her demonstrerer innbyggere utenfor det britiske parlamentet i 2008.

Kjemper i retten

Mauritius hevder at øyene er stjålet fra dem. «Britenes siste afrikanske koloni», kaller de Chagosøyene.

Både Storbritannia og USA gjør hva de kan for å hindre Mauritius i å vinne frem. Allikevel har FNs generalforsamling og Den internasjonale domstolen påført stormaktene nederlag.

På FNs kart er nå øygruppen en del av Mauritius. Storbritannia har fått beskjed om at tiden er inne for å «avkolonialisere» øyene.

Så langt har britene sagt at de ser på rettskjennelsen og FN-vedtaket som rådgivende.

Øy for øy, strand for strand

Rent offisielt er det snakk om et forskningstokt.

Til å være en «vitenskapelig ekspedisjon» er det med noen litt spesielle forskere om bord. I all hovedsak består ekspedisjonen av embetsmenn fra Mauritius, internasjonale jurister og journalister, i tillegg til de fem som i sin tid ble født på øyene.

I utgangspunktet var beskjeden til britene at ekspedisjonen skulle kartlegge Blenheim Reef. Det er et lite atoll sør for Maldivene. Siden det ble oppdaget av portugiserne i 1570 har det stort sett blitt ignorert. De eneste gangene det er blitt lagt merke til, er når båter har gått på grunn der.

Ingen land så noen grunn til å kreve suverenitet over revene, før Mauritius gjorde det i 1975, som en del av Chagos. Dersom de kan bevise at litt av korallene er synlige også ved høyvann, får det politiske ringvirkninger. For da vil Mauritius måle sin 200 sjømils territorialgrense fra øyene.

Maldivene er et av svært få land som støtter USAs og Storbritannias syn på øyene, skriver AllAfrica.

En slik grense vil gripe inn i Maldivenes farvann. Dermed utvides konflikten med ett land til. Dette er så følsomt at det førte til en krise i det britiske utenriksdepartementet i 1982. Da plantet nemlig den britiske guvernøren på Chagos det britiske flagget på Blenheim Reef. Han sendte et stolt telegram hjem til London, og fortalte at alle tilstedeværende hadde hvite gallauniformer.

I løpet av få timer fikk han svar, fra utenriksministeren Lord Carrington. Beskjeden var å pakke sammen snarest, og ikke fortelle en levende sjel om hva de hadde gjort. Denne «okkupasjonen» kunne ikke bare provosere nabolandene, men også Sovjetunionen som ikke la skjul på at de ønsket seg en base i Det indiske hav. Historien har vært ukjent helt til nå, skriver nettstedet The Interpreter.

Provokasjon

Etter flaggheisingen mandag morgen spurte The Guardian hva som vil skje, dersom britene firer det igjen.

– Det vil være en provokasjon, svarte FN-ambassadør Koonjul.

Han sa at det er britene som ikke følger internasjonal lov.