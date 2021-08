Britisk politi skal «ta en ny kikk» på overgrepsanklagene mot prins Andrew

Politiet har lagt bort saken to ganger tidligere. Men nå skal de se på materialet nok en gang, bekrefter sjef for London-politiet.

Prins Andrew etter begravelsen til faren prins Philip i mars i år.

Nå nettopp

Tirsdag ble prins Andrew, hertug av York og den engelske dronningens yngste sønn, saksøkt av Epstein-anklager Virginia Giuffre, som hevder han forgrep seg på henne da hun var 17 år.

Nå sier Cressida Dick, sjef for The Metropolitan Police i London, at engelsk politi skal «ta en ny kikk» på anklagene mot prinsen.

– Ingen er over loven, sa hun til radiokanalen LBC torsdag morgen.

Britisk politi har så langt ikke etterforsket saken, men Dick sier de nå vil se på saken på nytt.

– Absolutt. Vi har vurdert den to ganger tidligere, sa hun.

Hun understreket videre at politiet jobber tett sammen med påtalemyndigheten, og at britisk politi vil bistå utenlandske myndigheter dersom de ber om assistanse.

Cressida Dick, sjef for The Metropolitan Police i London, hilser på kronprins Charles under offisiell tilstelning i juli.

Nekter for anklagene

Anklagene fra Guiffre mot hertugen av York ble kjent etter at den amerikanske milliardæren Jeffry Epstein ble funnet død i et fengsel på Manhattan i 2019.

Epstein var tidligere dømt for seksuelle overgrep og satt på det tidspunktet inne, siktet for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig.

Overgrepsdømte Jeffrey Epstein avbildet i fengsel i mars 2017.

Den nå 61 år gamle prins Andrew har hele tiden avvist alle anklager om overgrep. Han har også nektet for å ha hatt et forhold med Guiffre.

I et intervju med BBC i november 2019 medga prinsen at det var feil av ham å bo hjemme hos Epstein under et besøk i New York.

Men han understreket samtidig at han ikke var på besøk hos milliardæren som medlem av den britiske kongefamilien.

Har ikke åpnet etterforskning

London-politiet har vurdert anklager knyttet til Epstein mer enn én gang tidligere, fortalte Dick til LBC torsdag.

– Men vi har vurdert det dit hen at vi ikke har åpnet etterforskning, sa hun.

– Hvorfor det, når det kommer beskyldninger om mindreårige jenter som bli fraktet til London for å ha sex med hertugen av York? ville programleder Nick Ferrari vite.

– Vi har sett etter om det er bevis for en kriminell handling, sa Dick.

Hun viste til at britisk politi i tillegg til bevisene, tar utgangspunkt i to forhold:

Har engelske myndigheter grunnlag (jurisdiksjon) til å behandle saken?

Er personen som anklages for noe kriminelt fortsatt i live?

Ut fra disse forholdene har de to ganger konkludert med å ikke åpne etterforskning av anklagene knyttet til Epstein.

Virginia Giuffre er blant de mange kvinnene som har anklaget nå avdøde Jeffrey Epstein for trafficking og overgrep. Her er hun utenfor et rettslokale i Manhattan i 2019.

Dick la vekt på at politiet i disse avgjørelsene har hentet inn råd fra den engelske påtalemyndigheten, som foreløpig heller ikke har ment at det er grunnlag for å åpne etterforskning.

– Men jeg er klar over at det nå kommer flere uttalelser i mediene og at det er tatt ut sivil søksmål i USA. Så vi vil selvfølgelig revurdere vårt standpunkt. Men for tiden er det ingen etterforskning, sa politisjefen.

– Jeg holder prins Andrew ansvarlig

Virginia Guiffre sier i en uttalelse at søksmålet mot prins Andrew i USA gjelder seksuelle overgrep mot barn.

Hun var 17 år da hun angivelig ble solgt til den britiske prinsen og misbrukt.

– Jeg holder prins Andrew ansvarlig for det han gjorde mot meg. De mektige og rike er ikke fritatt ansvar for sine handlinger. Jeg håper at andre ofre vil se at det er mulig å ikke leve i stillhet og frykt, men å ta livet tilbake ved å si ifra og kreve rettferdighet, heter det i uttalelsen.