Ni provinshovedsteder kontrolleres av Taliban

Taliban-krigere ved en kontrollpost i provinshovedstaden Farah onsdag.

Taliban har erobret ni afghanske provinshovedsteder på under en uke. President Ashraf Ghani har fløyet til Mazar-i-Sharif for å støtte regjeringsstyrkene der.

NTB-AFP-AP

9 minutter siden

Ghani ankom Mazar-i-Sharif onsdag. Byen er hovedstad i Balkh-provinsen, og norske soldater var tidligere stasjonert her. Om byen faller, vil det være et stort tap for regjeringen.

Natt til onsdag inntok Taliban Faizabad, hovedstaden i Badakshan-provinsen i den nordlige delen av landet.

– Sent i går kveld kom sikkerhetsstyrkene som har kjempet mot Taliban i flere dager, under intenst press. Taliban har overtatt byen nå. Begge sider har også lidd store tap, sier politikeren Zabihullah Attiq til nyhetsbyrået AFP.

Også Farah og Pul-e-Khumri – hovedstedene i provinsene Farah og Baghlan – kom under intenst press tirsdag. Begge byene falt i løpet av noen timer.

Pul-e-Khumri har nesten 250.000 innbyggere og ligger strategisk til ved hovedveien som knytter Kabul til Mazar-e-Sharif.

USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet.

Siden fredag i forrige uke har Taliban erobret ni provinshovedsteder. Flere andre er beleiret eller under angrep.