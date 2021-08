Flyplassen i Kabul er blitt en dødskamp. Familier er blitt splittet og sendt til forskjellige land.

Mer enn 20.000 mennesker i og rundt Kabul flyplass prøver desperat å komme seg ut av Afghanistan. USA beordrer nå kommersielle flyselskaper til å bidra i evakueringen.

Hundrevis av mennesker er samlet i nærheten av et amerikansk transportfly på den internasjonale flyplassen i Kabul.

22. aug. 2021 22:50 Sist oppdatert nå nettopp

En uke etter Talibans overtagelse av Kabul er det fortsatt en dødskamp som utspiller seg i og rundt flyplassen, Hamid Karzai International Airport, i hovedstaden.

Søndag morgen hadde antallet mennesker som ventet på flyvninger, økt til 18.500. Ytterligere 2000 mennesker presser på ved portene for å komme inn. Det sier en kilde som har snakket med CNN, og som ønsker å forbli anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

Forholdene skal ha forverret seg utover dagen. I varmen har tusenvis av afghanere ventet i dagevis for å komme seg med et fly.

Satellittbilder fra den siste uken viser at folkemengdene er blitt større. Veiene rundt flyplassen er preget av store og kaotiske køer. For hver dag som går, blir folkemengden større.

Mandag 16. august var det store folkemengder utenfor flyplassen i Kabul, viser disse satellittbildene.

Familier splittet i alt kaoset

Utenfor den internasjonale flyplassen holder Taliban vakt. Søndag ble det kaotisk da Taliban-soldater skjøt i luften og brukte batonger for å få orden på køene utenfor flyplassen.

Dette skjedde etter at syv personer mistet livet da de ble klemt opp mot portene til flyplassen, sa et vitne til Reuters.

Inngangene til flyplassen har for det meste ha vært stengt, men det skal ha vært tilfeller der familier har kommet seg inn og blitt skilt fra hverandre. Ifølge en kilde som har snakket med CNN, har familiemedlemmer valgt å ta seg inn på flyplassen hver for seg. Eller det er blitt splittet i kaoset:

– Det har vært tilfeller der mamma, pappa og barn har havnet i forskjellige land, sier kilden til CNN.

Bildet av en norsk soldat med en baby på fanget, om bord på et militærfly. Aftenposten har sladdet bildet av hensyn til barnets identitet.

Også nyhetsbyrået DPA melder at flere barn skal ha forsvunnet eller mistet foreldrene sine i kaoset.

Inne på den USA-kontrollerte flyplassen melder CNNs reporter om at amerikanske militære fly er i beredskap for å ta av.

– Det ventes at man vil jobbe i hele natten i et forsøk på å frakte flest mulig passasjerer ut av landet, melder nyhetsstasjonen.

Dette satellittbildet fra 16. august viser folkemengden som holdes unna rullebanen ved den kommersielle delen av flyplassen i Kabul.

Folk strømmer fortsatt på

Scenene utenfor flyplassen beskrives som dramatiske. En ikke navngitt Nato-kilde sier til nyhetsbyrået Reuters at minst 20 mennesker har mistet livet på og rundt flyplassen den siste uken. Noen er blitt skutt, mens andre er blitt klemt eller tråkket i hjel, ifølge øyenvitner.

Likevel fortsetter folk å strømme til flyplassen. Opptil 15.000 amerikanere og minst 50.000 afghanere og deres familiemedlemmer skal forlate Afghanistan, ifølge USAs president Joe Biden. Han har beskrevet evakueringen som den «største og vanskeligste» i historien.

Flyplassen er en av få fluktveier ut av landet.

Dette satellittbildet er tatt 19. august. Det viser biler og folkemengden like ved flyplassen i Kabul.

Beordrer flyselskaper til å bidra

I et forsøk på å få folk raskere ut av Afghanistan har amerikanske myndigheter beordret seks kommersielle flyselskaper til å bistå i evakueringen av mennesker.

– Vi trenger flere fly, sier USAs utenriksminister Antony Blinken til CBS News.

USAs utenriksminister Antony Blinken under president Joe Bidens pressekonferanse fredag om situasjonen i Afghanistan.

Sist dette skjedde, var da Irak-krigen startet i 2003, ifølge Reuters.

Beordringen illustrerer hvor vanskelig det er for amerikanske myndigheter å gjennomføre evakueringen etter at Taliban tok over kontrollen av landet.

Behandler folk fra utsiden ved norskdrevet feltsykehus

Flyktninghjelpens Astrid Sletten beskrev situasjonen da hun landet i Kabul onsdag som fryktinngytende og hjerteskjærende. Forsvarssjefen bekreftet søndag at Norge har evakuert barn man ikke kjenner identiteten til.

Midt i kaoset ved flyplassen drifter Norge et feltsykehus. Der er det i underkant av 30 personer fra norsk side. Det er personer som kommer fra Forsvarets sanitet og andre privatpersoner under kontrakt med forsvaret.

De siste dagene har pasientene deres endret seg. Det har vært personer som er blitt skadet på utsiden av basen. Ved sykehuset har de behandlet både skudd- og klemskader de siste dagene.

Dette bildet viser folkemengdene ved flyplassen i Kabul mandag 16. august.

Frykter terrorangrep

Samtidig som situasjonen i og rundt flyplassen omtales som kaotisk, så kan den bli verre.

USAs ambassade ba lørdag amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen. Kun hvis de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndigheter, så bør de komme til flyplassen. Begrunnelsen fra myndighetene lørdag var «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene».

Ifølge flere amerikanske medier er det potensielle angrep fra terrororganisasjonen IS som har ført til at amerikanerne har måttet ty til andre måter å få personer til flyplassen.