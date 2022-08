Kommandant i Islamsk hellig krig ble lørdag drept på Gaza. Det kan få store konsekvenser.

Khaled Mansours død kan gi en mer aggressiv Islamsk hellig krig. Det sier Midtøsten-forsker Erik Skare som har skrevet to bøker om den militante gruppen i Gaza.

Palestinere bærer kroppen til Khaled Mansour i Rafah, i det sørlige Gaza. Kommandanten ble drept av et israelsk angrep natt til søndag.

17 minutter siden

Khaled Mansour var leder for styrkene til Islamsk hellig krig (jihad) i det sørlige Gaza. Lørdag ble han drept i et israelsk luftangrep.

Kroppen hans ble dratt ut av ruinene i en flyktningleir i Rafah, sammen med to andre jihadister, fire voksne sivile – og ett barn. Det skriver The New York Times, som siterer den militante gruppens egne opplysninger.